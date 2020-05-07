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غادة إبراهيم: جوزي خاني مع واحدة سنها أكبر من أمي (فيديو)

الخميس 07/مايو/2020 - 10:22 م
غادة إبراهيم
غادة إبراهيم
الفجر الفني

قالت الفنانة غادة إبراهيم، إن خيانة زوجها مع فنانة كبيرة تُدعى "إلهام بنت عفاف" دون أن تفصح عن اسمها الحقيقي هو سبب طلاقها منه، مضيفة: "حدثت مشكلة بيني وبين زوجي وانتهت بالطلاق بسبب الخيانة، وقعدت فترة مش عاوزة اتكلم في الموضوع ولكن اتكلمت بعد فترة طويلة من الانفصال بسبب الضغط".

 

وأضافت خلال لقائها مع الإعلامي محمد موسى ببرنامج "خط أحمر" المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، أن زوجها السابق كان يطلق على نفسه لقب وزير مع كل تغيير وزاري"، متابعة: "إلهام افتكرت انها هتبقي حرم الوزير القادم وأنا اللي طلبت الطلاق  وهو مبقاش وزير".

 

وتابعت: "جوزي خاني مع واحدة من سن أمي وأمه.

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