زيدان يُطالب بيريز بضم الصخرة السمراء

يستهدف نادي ريال مدريد الإسباني التعاقد مع واحد من نجوم نادي نابولي الإيطالي خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.





وأكدت تقارير صحفية إسبانية أن نادي ريال مدريد يرغب في التعاقد مع السنغالي خاليدو كوليبالي مدافع نابولي في الصيف القادم.





وأشارت التقارير إلى أن رغبة ريال مدريد في ضم كوليبالي في الصيف جاءت بناءا على طلب من الفرنسي زين الدين زيدان مدرب الفريق والذي أظهر إعجابه الشديد بقدرات اللاعب على تدعيم خط دفاع الملكي في الموسم القادم.





وكشفت التقارير أن نادي نابولي لا يمانع في بيع كوليبالي في نهاية الموسم الجاري ولكن بشرط وصول عرض لا أكثر من ٧٠ مليون يورو.

وقد شارك خاليدو كوليبالي في ٢١ مباراة حتى الآن مع نادي نابولي خلال هذا الموسم بمختلف المسابقات ولم يسجل أو يصنع خلالهم أي أهداف.



