غادة إبراهيم: الدراما فقدت بريقها بعد رحيل ممدوح الليثي

قالت الفنانة غادة إبراهيم، إن الدراما المصرية أصبحت بعافية وفقدت بريقها بعد رحيل المنتج ممدوح الليثي.





وأضافت إبراهيم خلال لقائها مع الإعلامي محمد موسى ببرنامج "خط أحمر"، المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، أن المنتج ممدوح الليثي أفضل من أدار قطاع الإنتاج ومسلسل "ليالي الحلمية والمال والبنون ورأفت الهجان" خير دليل ولاتزال تعتبر هذه الأعمال أفضل الأعمال الدرامية المصرية على الإطلاق.





وتابعت الفنانة غادة إبراهيم: "في الاَونة الأخيرة بدأت الدراما المصرية تتعافى مؤخرًا بنسبة كبيرة".