"خيانة عهد" الحلقة 14.. مقتل خالد أنور على يد حلا شيحة بسبب الخوف من الفضيحة

عرضت قناة الحياة اليوم حلقة جديدة من مسلسل "خيانة عهد" لـ الفنانة يسرا الذي تشارك به في الماراثون الرمضاني الحالي 2020.

وشهدت أحداث الحلقة الرابعة عشر من مسلسل "خيانة عهد" اكتشاف "هشام" الذي يجسده الفنان خالد أنور، أن خالته "فرح" التي تجسدها الفنانة حلا شيحة، تتآمر مع "شيرين" الفتاة التي تسبب سابقًا في إدمانه للمخدرات، والتي تجسدها الفنانة جومانا مراد، مما تسبب في وقوع شجار عنيف بينهم انتهى بقتل الأول.

خلال الشجار، حاولت "فرح" منع "هشام" من الخروج حتى لا يكشف أمر خيانتها لوالدتها "عهد" التي تجسدها الفنانة يسرا، مما دفع الأولى لدفع جسده بشدة مما أدى إلى اختلال توازنه وارتطام مؤخرة رأسه بطرف الطاولة، ذلك الأمر الذي تسبب في إغمائه.

لم تكتفي "فرح" بإصابة "هشام"، وإنما قامت بحقنه بمادة الهيروين حتى يلتقط أنفاسه الأخيرة..

مسلسل "خيانة عهد" يعرض علي قناة الحياة في السادسة والنصف وهو من بطولة يسرا، حلا شيحة، جومانا مراد، عبير صبري، هنادى مهنى وخالد أنور، من إخراج سامح عبد ‏العزيز، ومن تأليف أحمد عادل، وأمين جمال‎، المسلسل إنتاج مشترك بين شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وتم تغيير اسم العمل من "دهب عيرة إلى "خيانة عهد" فى اللحظات الأخيرة.