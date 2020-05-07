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"بريتش إيرويز" تتوقع استئناف الرحلات الجوية في يوليو

الخميس 07/مايو/2020 - 11:01 م
بوابة الفجر
أعلنت شركة "بريتش إيرويز" للطيران أنها وضعت خططا مؤقتة لاستئناف الكثير من الرحلات الجوية في يوليو، وسط التحذيرات من ضرورة اتخاذ المزيد من الإجراءات لمواجهة جائحة فيروس كورونا.

وقالت الشركة: "لكن هذه الخطط غير مؤكدة وتخضع لتخفيف الإغلاق والقيود على السفر"، حسبما ذكرت صحيفة "ذا تليجراف" البريطانية.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة "آي إيه جي" المالكة لخطوط بريتش ايرويز ويلي والش إنه سيبقى في منصبه لمدة أربعة أشهر أخرى لدعم وتوجيه الشركة خلال الأزمة الراهنة.

وبهذا التصريح من المقرر أن يرجىء والش تقاعده الذي كان مقررا في مارس الماضي وسيخلفه لويس جاليجو في أواخر سبتمبر المقبل.

جدير بالذكر أن الشركة اعلنت الأسبوع الماضي انها تعتزم الغاء نحو 12 الف وظيفة، بما في ذلك حوالي ربع الطيارين المقيدين بالشركة.

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