ننشر لكم موعد السحور وأذان الفجر في اليوم الخامس عشر من شهر رمضان المبارك لعام 1441 هجريا، وذلك في محافظة القاهرة، حيث يصل عدد ساعات الصوم في اليوم الخامس عشر من رمضان لـ 15 ساعة و 28 دقيقة.





وعن موعد أذان الفجر في اليوم الخامس عشر من رمضان، وفقا لما حددته الإمساكية، يؤذن لصلاة الفجر الساعة 3:29 صباحًا، ووقت السحور 1:09 صباحًا، أما موعد الإمساك 3:09 صباحا، ويؤذن لصلاة المغرب الساعة 6:37.





وعن دعاء اليوم الخامس عشر، "اللَّهُمَّ ارْزُقْنِي فِيهِ طَاعَةَ الْعَابِدِينَ، وَاشْرَحْ فِيهِ صَدْرِي بِإِنَابَةِ الْمُخْبِتِينَ، بِأَمَانِكَ يَا أَمَانَ الْخَائِفِينَ ".



