Advertisements

موعد السحور وأذان الفجر في اليوم الخامس عشر من شهر رمضان

الخميس 07/مايو/2020 - 10:58 م
بوابة الفجر
ننشر لكم موعد السحور وأذان الفجر في اليوم الخامس عشر من شهر رمضان المبارك لعام 1441 هجريا، وذلك في محافظة القاهرة، حيث يصل عدد ساعات الصوم في اليوم الخامس عشر من رمضان لـ 15 ساعة و 28 دقيقة.

وعن موعد أذان الفجر في اليوم الخامس عشر من رمضان، وفقا لما حددته الإمساكية، يؤذن لصلاة الفجر الساعة 3:29 صباحًا، ووقت السحور 1:09 صباحًا، أما موعد الإمساك 3:09 صباحا، ويؤذن لصلاة المغرب الساعة 6:37.

وعن دعاء اليوم الخامس عشر، "اللَّهُمَّ ارْزُقْنِي فِيهِ طَاعَةَ الْعَابِدِينَ، وَاشْرَحْ فِيهِ صَدْرِي بِإِنَابَةِ الْمُخْبِتِينَ، بِأَمَانِكَ يَا أَمَانَ الْخَائِفِينَ ".

اللّهُمَّ اجْعَلْ صِيامي فيهِ بالشُّكرِ وَالقَبولِ عَلى ما تَرضاهُ وَيَرضاهُ الرَّسولُ مُحكَمَةً فُرُوعُهُ بِالأُصُولِ، بِحَقِّ سَيِّدِنا مُحَمَّدٍ وَآلهِ الطّاهِرينَ، وَالحَمدُ للهِ رَبِّ العالمينَ.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

موعد السحور واذان الفجر دعاء شهر رمضان دعاء اليوم الخامس عشر اليوم الخامس عشر من رمضان

أخبار تهمك

مستشار السيسي يكشف آخر تفاصيل علاج مصابي كورونا ببلازما المتعافين (فيديو)

منذ حوالي 14 ساعة

نداء عاجل من منظمة الصحة العالمية: يجب الاستعداد للوباء القادم

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. رئيس الوزراء يكشف حقيقة فرض حظر التجوال الكلي

منذ حوالي 10 ساعات

الأهلي يقترب من خطف صفقة قوية

منذ ساعتين و 25 دقيقة

متحدث الوزراء: ارتداء الكمامة سيكون إجباريا خلال الفترة المقبلة لهذا السبب

منذ أقل من ساعتين

الصحة: تسجيل 393 إصابة جديدة بالكورونا.. و13 حالة وفاة

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. "التعليم" تعلن رسميا مواعيد تسليم الأبحاث لطلاب النقل

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الحكومة تحدد موعد بدء مرحلة "التعايش مع كورونا"

منذ أقل من ساعتين

بسبب زيارة عائلية.. إصابة فنان سعودي وأسرته بفيروس كورونا

منذ حوالي 12 ساعة

مكرم محمد أحمد يفجر مفاجأة بشأن رأي "مبارك" في "الإخوان"

منذ ساعة و 8 دقيقة

الأهلي يخوض منافسة شرسة على بديل فتحي

منذ ساعة و 6 دقيقة

بشرى سارة لأهالي ضحايا عبارة السلام بشأن "التعويضات"

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. رئيس الوزراء يحسم الجدل بشأن توقيت الحظر حتى نهاية رمضان

منذ حوالي 10 ساعات

رئيس الأركان من شمال سيناء: لا تهاون في الحفاظ على الأمن القومي

منذ حوالي 8 ساعات

مفيد فوزي يزف بشرى سارة عن فيروس كورونا (فيديو)

منذ يوم

برشلونة يزف بشرى سارة لجماهيره

منذ ساعة و 13 دقيقة

موضوعات متعلقة

أدعية رمضان.. أفضل أدعية لشهر رمضان 1440 - 2019

موعدي أذان المغرب والتراويح بمحافظة قنا

دعاء رمضان.. أول يوم رمضان 2020 مستحب قول هذا الدعاء

تعرف على مواعد أذان الفجر والسحور ثالث أيام رمضان

تعرف على موعد أذان الفجر في خامس أيام رمضان

ننشر موعد السحور وأذان الفجر في اليوم السادس من شهر رمضان

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
10:07 م

عاجل.. الحكومة تحدد موعد بدء مرحلة "التعايش مع كورونا"

عاجل.. "التعليم" تعلن رسميا مواعيد تسليم الأبحاث لطلاب النقل

07:46 م

عاجل.. رئيس الوزراء يحسم الجدل بشأن توقيت الحظر حتى نهاية رمضان

02:13 م

نداء عاجل من منظمة الصحة العالمية: يجب الاستعداد للوباء القادم

03:01 ص

بشرى سارة لأهالي ضحايا عبارة السلام بشأن "التعويضات"

05:41 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الفرصة التاريخية التى أضاعوها.. لماذا رفض الأزهر أن تسجل أم كلثوم القرآن؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وفضائح من داخل دهاليز البنوك.. عودة الصراع الخفي بين الكبار

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب وبايدن.. وجهان لعملة واحدة