غادة إبراهيم : شيخ الأزهر الراحل سيد طنطاوي عقد قراني.. وحدث هذا الموقف (فيديو)

قالت الفنانة غادة إبراهيم، إن شيخ الأزهر الراحل الشيخ سيد طنطاوي هو من عقد قراني وكان أخي هو وكيلي، لافتة إلى أن كتب كتابها كان في ليلة النصف من شعبان أثناء الصيام وكانت ليلة جميلة جدا.









وأضافت إبراهيم، خلال لقائها مع الإعلامي محمد موسى ببرنامج "خط أحمر"، المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، أن الشيخ طنطاوي لم يكن يوافق على عقد قران أي شخص بسهولة ، قائلة : تأخرت على عقد قراني نصف ساعة؛ بسبب الكوافير وكان الشيخ طنطاوي ماشي ولما عرف أن سكينة السادات موجودة قعد".





وتابعت: "دكتور محمد كامل القليوبي هو اللي مضايق لأنه ناصري والشيخ طنطاوي كان بيقول خطبة في السادات".