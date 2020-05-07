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"سفاجا" تدرس إمكانية وضع خطة لتطوير استاد الألومنيوم بالبحر الأحمر

الخميس 07/مايو/2020 - 11:08 م
بوابة الفجر
محمد طه
تفقدت الدكتورة هدى المغربي، رئيس مدينة سفاجا، مساء اليوم الخميس، استاد الالومنيوم بمدينة سفاجا لبحث إمكانية رفع كفاءته. 
وناقشت المغربي مع النائب أحمد أبو خليل عضو مجلس الشعب والمهندس محمد أسامة مدير عام الشركة في سفاجاو المهندس نادر مدير جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبحر الأحمر أهمية وضع خطة وذلك لتطوير الاستاد ورفع كفاءته لتعظيم الاستفادة منه لأبناء سفاجا. 

أكدت المغربي أن الاستاد يقع علي مساحة ٢٤ الف متر مربع في منطقة متميزة بسفاجا مما يجعل تطويره واستغلال المساحات به ورفع كفاءة الملاعب أمر مهم لابناء المدينة. 

أوضحت رئيس المدينة أن النائب أحمد أبو خليل تقدم بمذكرة لتطوير وجهة الاستاد وإقامة محلات على مساحة ٤٠٠ متر. 

وطالبت المغربي بإعداد مقترح شامل حول تطوير ورفع كفاءة الإنشاءات باستاد الالومنيوم الرياضي لإقامة ملاعب وفندق رياضي وإنشاء مدرجات وإنشاء ملاعب الترتان حول الملعب وتطوير المقصورة الرئيسية وإنشاء بوابات تليق بالصرح الرياضي لعرض ذلك على المحافظ.

وأشارت أنها سوف تسعي إلى توضع خطة متكاملة لتطوير الاستاد الرياضي لخدمة أبناء المدينة، مؤكدة حرص المدينة على النهوض بقطاع الرياضة وتطوير الأندية ومراكز الشباب وتزويدها بالأنشطة المختلفة لاستغلال طاقات الشباب بصورة إيجابية، والارتقاء بمستوى الأنشطة الرياضية.

في سياق منفصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء الخميس، عن خروج 72 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1887 حالة.

وأوضحت وزارة الصحة والسكان، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 2378 حالة، من ضمنهم الـ 1887 متعافيًا.

وأضافت الوزارة أنه تم تسجيل 393 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 13 حالة جديدة.

وقالت إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكرت وزارة الصحة أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الخميس، هو 7981 حالة من ضمنهم 1887 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و482 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة عن أن إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا المتواجدين بمستشفيات العزل، يبلغ 1890 مصابًا، بينهم 211 حالة غير مستقرة، و41 حالة حرجة، ويتلقون الرعاية الطبية وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية وطبقًا لبروتوكولات العلاج المحدثة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.

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