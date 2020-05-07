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وزير الشباب يشهد غدا انطلاق مبادرة "تطهير مواقف المواصلات" في القاهرة والجيزة

الخميس 07/مايو/2020 - 11:09 م
وزارة الشباب والرياضة
وزارة الشباب والرياضة
أسماء قورة
يشهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، مساء غد الجمعة، انطلاق فعاليات مبادرة تطهير وتعقيم مواقف المواصلات العامة بمحافظتي القاهرة والجيزة.

وتنفذ المبادرة وزارة الشباب والرياضة، بالتعاون مع الاتحاد المصرى للدراجات النارية وجمعية العالم بيتي، وذلك على مدار يومي الجمعة والسبت الموافقين 8 و9 مايو الجاري بمحافظة القاهرة، ويومي 15 و16 مايو بمحافظة الجيزة. 

وترتكز المبادرة على القيام بتطهير وتعقيم مواقف المواصلات أثناء ساعات الحظر الليلي ولخلو تلك المناطق من الأشخاص، وتشمل المبادرة في القاهرة شارع جسر السويس بألف مسكن وصولًا إلي جامعة عين شمس ثم ميدان العباسية وصولًا إلي ميدان عبد المنعم رياض والعوده الي الإسعاف توجهًا إلى ميدان رمسيس.

ومن المقرر أن تتضمن المبادرة في محافظة الجيزة تطهير وتعقيم موقف مواصلات الوراق مرورًا بشارع الكورنيش حتي المنيب، وجراج مدينه الطلبة بشارع السودان، وكذا تطهير وتعقيم كل مواقف المواصلات العامة حتي نهايه شارع فيصل والعودة من شارع الهرم.

ويأتي ذلك في إطار تعظيم دور المشاركة المجتمعية، والمساهمة فى الاجراءات الاحترازية المتخذة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

واجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وذلك بحضور اللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء مجدي أنور رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للطرق.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول استعراض آخر مستجدات تنفيذ خطط ومشروعات وزارة الشباب والرياضة على مستوى الجمهورية.

ووجه الرئيس بإتاحة الاستخدام المجتمعي لهيئة إستاد القاهرة ومنشآتها الرياضية الملحقة بعد تأهيلها وتحديثها ورفع كفاءتها، مع تطوير المساحات الخالية غير المستغلة لاستثمارها كهيئة اقتصادية ومجتمعية.

كما وجه الرئيس بإعداد تصور متكامل لتطوير منشآت ومرافق البنية الأساسية للمنظومة الرياضية في مصر، وذلك اتساقًا مع استراتيجية الدولة لبناء الإنسان المصري، فضلًا عن القيمة المضافة لمنظومة الرياضة في مصر ونشر ممارسة الرياضة على مستوى واسع بين جموع الشعب.

واطلع الرئيس خلال الاجتماع علي الخطوات التنفيذية الخاصة بتطوير المدينة الرياضية في مدينة سلام مصر بشرق بورسعيد، والتي تتضمن إنشاء إستاد حديث وفق أعلى المعايير الدولية بسعة 40 ألف متفرج، بالإضافة إلى عدد متنوع من المنشآت الرياضية والترفيهية، كما تم في ذات السياق استعراض دراسة تطوير منطقة إستاد بورسعيد الحالي وفق أحدث نماذج التطوير لتعظيم الاستخدام الأمثل للمنشآت والأصول بتلك المنطقة.

كما عرض الدكتور أشرف صبحي، الموقف التنفيذي لمشروعات الوزارة، بما فيها مشروعات تطوير عدد من المنشآت الشبابية على مستوى الجمهورية من مراكز شباب ومدن شبابية ومراكز تعليم مدني ومواقع اكتشاف المواهب، فضلًا عن الارتقاء بالبرامج والأنشطة الشبابية داخل تلك المنشآت لتحويلها إلى مراكز خدمة مجتمعية.

واستعرض صبحي، آخر تطورات المشروع القومي لاكتشاف الموهوبين رياضيًا والمشروع القومي للناشئين، بالإضافة إلى جهود الوزارة لتحقيق التطوير التشريعي للرياضة المصرية، وكذا دورها تجاه الأندية الاجتماعية في تعظيم وتنمية مواردها، فضلًا عن دعم المبادرات الشبابية باستخدام تكنولوجيا المعلومات، إلى جانب الاستعدادات الجارية لاستضافة مصر لعدد من البطولات الرياضية العالمية خلال الفترة المقبلة، بما فيها بطولة كأس العالم لكرة اليد للرجال، وما يتضمنه ذلك من بنية تحتية ومنشآت لتنظيم هذا الحدث العالمي.

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