غادة إبراهيم: "المحكمة سمحت للصحافة تكتب لكي تظهر براءتي أمام العالم" (فيديو)

قالت الفنانة غادة إبراهيم، إن المحكمة حكمت ببراءتها بالرغم من أن البعض أبلغها أن القاضي شديد في أحكامه ومغلظة، متابعة: "القاضي كان راجل جليل وبدعي ليه في كل وقت والناس استغربت من حكم البراءة".









وأضافت إبراهيم، خلال لقائها مع الإعلامي محمد موسى ببرنامج "خط أحمر" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، "أخذت حكم غيابي بـ3 سنوات وعملت استئناف ونقض بعدها وربنا جاب ليا حقي كتير ومتكلمتش في الموضوع ده من 2016 حتى 2019".





وتابعت: "فوجئت أن القاضي مدخل كل المصورين والصحفيين القاعة واستغربت جدا فقال زي ما تم إدانتك أمام العالم لازم الكل يشوف براءتك فبكيت بشدة يومها".