غادة إبراهيم: "محدش وقف معايا في قضيتي من الوسط الفني" (فيديو)

قالت الفنانة غادة إبراهيم، إن زملائها من خارج الوسط الفني هم وقفوا بجانبها وقت قضيتها أكثر من زملائها في الوسط، مضيفة أن لم تتكن تتخيل أن زملائها من خارج الوسط الفني هم من يقفون بجانبها وقت محنتها.





وأضافت خلال لقائها مع الإعلامي محمد موسى ببرنامج "خط أحمر" المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، "أنا مبدخنش سجاير وده شيء غريب عند البعض لأنهم على اعتقاد أن الفنان لازم يكون بيشرب سجاير، وبعتبر عام 2019 هو وش السعد عليا لأن ماما بدأت تستعيد صحتها وحكم النقض صدر في نفس السنة وبدأ يجيلي شغل تاني والمخرجين والمنتجين يتصلوا عليا".





وأشارت إلى أنها خرجت من هذه قضية الاَداب التي لفقت لها بأقل الخسائر وتعلمت درس في حياتها لا يمكن نسانه، قائلة: "كان ممكن أفضل متجوزة ومخدوعة أنه بيخوني".



