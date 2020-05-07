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قفزة في أسعار الذهب بنهاية التعاملات اليوم الخميس

الخميس 07/مايو/2020 - 11:14 م
أسعار الذهب
أسعار الذهب
قفزت أسعار الذهب بنهاية  التعاملات اليوم الخميس، بدعم من البيانات الاقتصادية القاتمة والتي أثارت الشكوك حول انتعاش الاقتصاد العالمي على الرغم من تخفيف بعض الدول إجراءات قيود الإغلاق.

وكشفت بيانات اقتصادية عن وصول طلبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة لأكثر من 33 مليون طلب في آخر 7 أسابيع.

كما تراجعت إنتاجية العمال في الولايات المتحدة بأكثر وتيرة في حوالي 5 سنوات خلال الربع الأول من العام الحالي.

وعزز المعدن الأصفر مكاسبه بقوة قبل التسوية مع تحول الدولار الأمريكي للهبوط خلال التعاملات.

وعلى صعيد آخر، يترقب المستثمرون عن كثب التطورات المحيطة بالتوترات بين الولايات المتحدة والصين بعد أن هدد الرئيس دونالد ترامب بتعريفات جديدة على بكين بسبب وباء كورونا.

وعند التسوية، ارتفع سعر العقود الآجلة لمعدن الذهب تسليم شهر يونيو بنحو 2.2 بالمائة أو ما يوازي 37.30 دولار إلى 1725.80 دولار للأوقية.

وبحلول الساعة 5:50 مساءً بتوقيت جرينتش، صعد سعر التسليم الفوري للمعدن النفيس بنسبة 1.9 بالمائة أو ما يعادل 33 دولاراً إلى 1718.52 دولار للأوقية.

وخلال نفس التوقيت، تحول المؤشر الرئيسي للدولار والذي يقيس أداء العملة الخضراء أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.2 بالمائة عند مستوى 99.849

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