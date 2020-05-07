Advertisements

غادة إبراهيم تكشف عن أكثر سيدة تكرهها بعد تلفيق قضية لها (اعرف القصة فيديو)

الخميس 07/مايو/2020 - 11:13 م
بوابة الفجر
قالت الفنانة غادة إبراهيم، "أكتر شخصيتين بكرهم في حياتي اسمهم إلهام واحدة عاملة نفسها مذيعة وإعلامية والتانية فنانة"، مضيفة أن الصحافة نشرت منذ عام 2010 أن زوجي خاني مع فنانة من سن أمي من زمن اللحم الرخيص.


وأضافت إبراهيم، خلال لقائها مع الإعلامي محمد موسى ببرنامج "خط أحمر" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم  "كيد النسا خلى إلهام تلفق ليا قضية شرف، بالرغم أني متكرمة من أكثر من مكان وجهة ومن الجمعيات الخيرية".

واستكملت: "ربنا مبيسبش حق حد وطول ما أنت واثق أنك صح وعلاقتك بربنا كويسة متقلقش ممكن ربنا يبتلي البني اَدم عشان يخفف من سيئاته في الاَخرة".

أخبار تهمك

بسبب زيارة عائلية.. إصابة فنان سعودي وأسرته بفيروس كورونا

منذ حوالي 12 ساعة

مستشار السيسي يكشف آخر تفاصيل علاج مصابي كورونا ببلازما المتعافين (فيديو)

منذ حوالي 14 ساعة

متحدث الوزراء: ارتداء الكمامة سيكون إجباريا خلال الفترة المقبلة لهذا السبب

منذ أقل من ساعتين

مفيد فوزي يزف بشرى سارة عن فيروس كورونا (فيديو)

منذ يوم

رئيس الأركان من شمال سيناء: لا تهاون في الحفاظ على الأمن القومي

منذ حوالي 8 ساعات

الصحة: تسجيل 393 إصابة جديدة بالكورونا.. و13 حالة وفاة

منذ حوالي 6 ساعات

الأهلي يخوض منافسة شرسة على بديل فتحي

منذ ساعة و 7 دقيقة

مكرم محمد أحمد يفجر مفاجأة بشأن رأي "مبارك" في "الإخوان"

منذ ساعة و 9 دقيقة

برشلونة يزف بشرى سارة لجماهيره

منذ ساعة و 14 دقيقة

عاجل.. رئيس الوزراء يكشف حقيقة فرض حظر التجوال الكلي

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. رئيس الوزراء يحسم الجدل بشأن توقيت الحظر حتى نهاية رمضان

منذ حوالي 10 ساعات

الأهلي يقترب من خطف صفقة قوية

منذ ساعتين و 26 دقيقة

نداء عاجل من منظمة الصحة العالمية: يجب الاستعداد للوباء القادم

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. "التعليم" تعلن رسميا مواعيد تسليم الأبحاث لطلاب النقل

منذ حوالي 4 ساعات

بشرى سارة لأهالي ضحايا عبارة السلام بشأن "التعويضات"

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. الحكومة تحدد موعد بدء مرحلة "التعايش مع كورونا"

منذ أقل من ساعتين

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
10:07 م

عاجل.. الحكومة تحدد موعد بدء مرحلة "التعايش مع كورونا"

عاجل.. "التعليم" تعلن رسميا مواعيد تسليم الأبحاث لطلاب النقل

07:46 م

عاجل.. رئيس الوزراء يحسم الجدل بشأن توقيت الحظر حتى نهاية رمضان

02:13 م

نداء عاجل من منظمة الصحة العالمية: يجب الاستعداد للوباء القادم

03:01 ص

بشرى سارة لأهالي ضحايا عبارة السلام بشأن "التعويضات"

05:41 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الفرصة التاريخية التى أضاعوها.. لماذا رفض الأزهر أن تسجل أم كلثوم القرآن؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وفضائح من داخل دهاليز البنوك.. عودة الصراع الخفي بين الكبار

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب وبايدن.. وجهان لعملة واحدة