غادة إبراهيم تكشف عن أكثر سيدة تكرهها بعد تلفيق قضية لها (اعرف القصة فيديو)

قالت الفنانة غادة إبراهيم، "أكتر شخصيتين بكرهم في حياتي اسمهم إلهام واحدة عاملة نفسها مذيعة وإعلامية والتانية فنانة"، مضيفة أن الصحافة نشرت منذ عام 2010 أن زوجي خاني مع فنانة من سن أمي من زمن اللحم الرخيص.









وأضافت إبراهيم، خلال لقائها مع الإعلامي محمد موسى ببرنامج "خط أحمر" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم "كيد النسا خلى إلهام تلفق ليا قضية شرف، بالرغم أني متكرمة من أكثر من مكان وجهة ومن الجمعيات الخيرية".





واستكملت: "ربنا مبيسبش حق حد وطول ما أنت واثق أنك صح وعلاقتك بربنا كويسة متقلقش ممكن ربنا يبتلي البني اَدم عشان يخفف من سيئاته في الاَخرة".