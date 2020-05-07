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"الصحة" السعودية تعلن خروج دفعة جديدة من النزلاء بالمحاجر الصحية

الخميس 07/مايو/2020 - 11:04 م
بوابة الفجر
الفجر السعودي
أعلنت وزارة الصحة السعودية، خروج دفعه جديدة من النزلاء ممن تم استضافتهم في المحاجر الصحية في منطقة الرياض للعائدين من الخارج، بعد التأكد من سلامتهم ، حيث غادروا الرياض إلى جدة .

وأشارت الصحة أنها خصصت عدد من المحاجر بالعاصمة للعائدين من الخارج . مبينة أن جميع الحالات التي تم لها السماح بالخروج من المحجر استكملوا الإجراءات الطبية والفحوصات المطلوبة وسط متابعة من كوادر طبية متكاملة من أطباء وأخصائيين وممرضين.

مؤكدة بأنها كانت تجري كشوفات يومية للمقيمين في الفنادق المخصصة للحجر الصحي. كما وفرت كافة الخدمات للنزلاء في المحاجر حيث يتم التواصل على مدار الساعة مع ذويهم هاتفياً، بالإضافة إلى توفير احتياجاتهم من خارج الفندق في أي وقت كما تتواصل الصحة مع النزلاء بالجانب الاجتماعي والنفسي ويتم توعيتهم عبر الشاشات الداخلية في المحاجر ومن خلال التواصل معهم عبر رقم مخصص للتوعية والاستشارات الطبية والنفسية.

وفي نفس الإطار أوضحت "الصحة" أنه تم نقل النزلاء ، على رحلة استثنائية مغادرة إلى مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة ، وذلك بالتعاون مع الهيئة العامة للطيران المدني.

من جهتهم عبر النزلاء عن سعادتهم وشكرهم للوزارة نظير ماقدمته لهم من رعاية صحية وخدمات متميزة.

تجدر الإشارة أن وزارة الصحة واستمراراً للإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا الجديد كوفيد 19 ومنع إنتشاره ، قد هيأت عدد من دور الضيافة الصحية ليقضي فيها الضيوف ممن يشتبه إصابتهم بكورونا ، حيث يتم إجراء الفحوصات المخبرية المتقدمة لهم ورعايتهم طبياً على مدى 14 يوما حفاظاً على صحتهم ومنعاً لانتقال العدوى للمخالطين لهم .

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يرا وزارة الصحة نزلاء متقدمة خروج المحاجر الصحية السعودية

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