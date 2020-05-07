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سلوى عثمان: لست أما.. وأعوض ذلك بالتمثيل
الخميس 07/مايو/2020 - 11:20 م
كـسـاب أحـمـد
أعربت الفنانة سلوى عثمان، عن فرحها الشديد تجاه تفاعل المشاهدين والمعجبين تجاه مشهد "انهيارها"، بمسلسل "البرنس"، متابعة: "من كتر الاتصالات أنا معرفتش أكمل الحلقة بعد المشهد.. وأصدقائي اتصلوا بي وقالوا لي أنت طالعة تريند.. أنا سعيدة بردة فعل الناس، وأنا كنت باعمله من قلبي علشان الناس تكون مبسوطة ولكن لم أتوقع رد الفعل الكبير".
وكشفت، خلال حوارها ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامى وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، عن أنها لم تعش دور الأمومة في حياتها الطبيعية ولذلك تخرج هذا الشعور في التمثيل، مضيفة: "أنا مش أم وعليه أنا بطلع الأمومة في الشغل لإنى مش بعشها في الحياة الطبيعية".
وأكدت الفنانة، أن المشهد لم يعد بل تم تصويره مرة واحدة، متابعة: "المشهد ده مينفعش يتعاد.. اتعمل مرة واحدة ولم أعيده"، لافتة إلى أنها ورثت موهبة التمثيل عن والدها الذي كان يعمل موجه أول تربية مسرحية في الإسكندرية، وتابعت: "وأنا في سن السابعة كنت أذهب معه للمسرح وأشارك معه في الأعمال المتعلقة بالأطفال".
ووجهت الفنانة سلوى عثمان، رسالة قائلت خلالها: "الناس أعطت رسالة قوية للقائمين على الفن.. والنجم مهم لأن المسلسل بيتباع باسمه.. ولكن إنك تهتم بكل طاقم العمل أمر ضروري لأنه يرفع من شأنه.. فريق العمل الفني شبيه بفريق كرة القدم.. والبطل الذكي يفضل أنه يعمل مع شخصيات قوية فنية تساعده فى نجاح العمل الفني".
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