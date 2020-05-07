غادة إبراهيم تكشف عن الخطوط الحمراء في حياتها وعلاقتها بوالدتها (فيديو)

قالت الفنانة غادة إبراهيم، إن حياتها الشخصية تعتبر من ضمن الخطوط الحمراء ولكن طبيعتنا كفنانين اصبحت حياتنا على الملأ، مشيرة إلى والدتها كانت تحب الفنانة صباح وكانت تفصل لها الفساتين على هيئة العرائس.









وأضافت إبراهيم، خلال لقائها مع الإعلامي محمد موسى ببرنامج "خط أحمر" المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، أنها كانت طفلة شقية وكانت تلعب رياضة الاسكواش والبالية وخريجة مدارس إيطالية، لافتة إلى أن طفولتها كانت سعيدة حتى وفاة والدها وكان عمرها وقتها 12 عامًا.





وتابعت الفنانة غادة إبراهيم : "ماما كانت صارمة جدا في تربيتها لينا".



