الإمارات ترحب بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة برئاسة "الكاظمي"





أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة، مساء الخميس، أنها ترحب بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة تحت رئاسة مصطفى الكاظمي، معربة عن أملها في أن يلبي ذلك تطلعات الشعب العراقي الشقيق في تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية.





وأعرب وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، عن أمنياته بالتوفيق والسداد للحكومة الجديدة، وأن يعزز ذلك استقرار العراق وازدهاره ويحفظ سيادته الوطنية ويحقق تطلعات الشعب العراقي، وفقاً لوكالة أنباء الإمارات "وام".





وأكد الشيخ عبدالله بن زايد على حرص دولة الإمارات وتطلعها إلى تعميق وتوسيع آفاق التعاون والعلاقات الأخوية المشتركة ودفعها إلى الأمام في المجالات كافة، وبما يخدم مصلحة البلدين والشعبين الشقيقين.





وفي وقت سابق من مساء اليوم، تسلمت الحكومة العراقية الجديدة مهامها بشكل رسمي



