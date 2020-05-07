Advertisements

الأرصاد: طقس الجمعة حار.. وهذه المناطق تشهد أمطار

الخميس 07/مايو/2020 - 11:17 م
بوابة الفجر
قالت الأرصاد الجوية إن طقس غدا الجمعة، يكون حار نهارا وبارد ليلا، ويكون الطقس غائم جزئيا على القاهرة الكبري والوجه البحري، مع وجود فرص سقوط أمطار خفيفة مناطق متفرقة من شمال الوجه البحري.

وأعلنت الأرصاد الجوية أن السواحل الشمالية تشهد طقس معتدل نهارًا بارد ليلا، مع رياح نشطة وغيوم أحيانا، مما يؤدي إلى اضطراب في الملاحة البحرية علي غرب البحر المتوسط. 

وأوضحت الأرصاد الجوية أن حالة الطقس علي شمال الصعيد تشهد حرارة شديدة نهارًا وتكون الأجواء باردة ليلا، والرياح معتدلة تنشط أحيانا، بينما طقس جنوب الصعيد شديد الحرارة نهارًا معتدل ليلا.

وعن درجات الحرارة المتوقعة غدا الجمعه، على القاهرة الصغرى 17 والعظمى 34 والإسكندرية الصغرى 18 والعظمى 26، وشرم الشيخ الصغرى 23 والعظمى 33، والغردقة الصغرى22 والعظمى 33.

أخبار تهمك

بشرى سارة لأهالي ضحايا عبارة السلام بشأن "التعويضات"

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل| هل يوجد لقاح لمواجهة كورونا؟ مستشار رئيس الجمهورية يكشف الحقيقة

منذ أقل من نصف ساعة

الأهلي يقترب من خطف صفقة قوية

منذ ساعتين و 29 دقيقة

عاجل.. الحكومة تحدد موعد بدء مرحلة "التعايش مع كورونا"

منذ أقل من ساعتين

نداء عاجل من منظمة الصحة العالمية: يجب الاستعداد للوباء القادم

منذ حوالي 21 ساعة

مفاجآت جديدة في قضية تهديد "عمر جابر" بالقتل.. ورسائل تهديد لأسرته

منذ ساعة و 10 دقيقة

عاجل.. رئيس الوزراء يكشف حقيقة فرض حظر التجوال الكلي

منذ حوالي 10 ساعات

الصحة: تسجيل 393 إصابة جديدة بالكورونا.. و13 حالة وفاة

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. رئيس الوزراء يحسم الجدل بشأن توقيت الحظر حتى نهاية رمضان

منذ حوالي 10 ساعات

بسبب زيارة عائلية.. إصابة فنان سعودي وأسرته بفيروس كورونا

منذ حوالي 12 ساعة

مكرم محمد أحمد يفجر مفاجأة بشأن رأي "مبارك" في "الإخوان"

منذ ساعة و 12 دقيقة

متحدث الوزراء: ارتداء الكمامة سيكون إجباريا خلال الفترة المقبلة لهذا السبب

منذ أقل من ساعتين

برشلونة يزف بشرى سارة لجماهيره

منذ ساعة و 17 دقيقة

الأهلي يخوض منافسة شرسة على بديل فتحي

منذ ساعة و 10 دقيقة

رئيس الأركان من شمال سيناء: لا تهاون في الحفاظ على الأمن القومي

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. "التعليم" تعلن رسميا مواعيد تسليم الأبحاث لطلاب النقل

منذ حوالي 4 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
10:07 م

عاجل.. الحكومة تحدد موعد بدء مرحلة "التعايش مع كورونا"

عاجل.. "التعليم" تعلن رسميا مواعيد تسليم الأبحاث لطلاب النقل

07:46 م

عاجل.. رئيس الوزراء يحسم الجدل بشأن توقيت الحظر حتى نهاية رمضان

02:13 م

نداء عاجل من منظمة الصحة العالمية: يجب الاستعداد للوباء القادم

03:01 ص

بشرى سارة لأهالي ضحايا عبارة السلام بشأن "التعويضات"

05:41 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الفرصة التاريخية التى أضاعوها.. لماذا رفض الأزهر أن تسجل أم كلثوم القرآن؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وفضائح من داخل دهاليز البنوك.. عودة الصراع الخفي بين الكبار

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب وبايدن.. وجهان لعملة واحدة