الأرصاد: طقس الجمعة حار.. وهذه المناطق تشهد أمطار

قالت الأرصاد الجوية إن طقس غدا الجمعة، يكون حار نهارا وبارد ليلا، ويكون الطقس غائم جزئيا على القاهرة الكبري والوجه البحري، مع وجود فرص سقوط أمطار خفيفة مناطق متفرقة من شمال الوجه البحري.





وأعلنت الأرصاد الجوية أن السواحل الشمالية تشهد طقس معتدل نهارًا بارد ليلا، مع رياح نشطة وغيوم أحيانا، مما يؤدي إلى اضطراب في الملاحة البحرية علي غرب البحر المتوسط.





وأوضحت الأرصاد الجوية أن حالة الطقس علي شمال الصعيد تشهد حرارة شديدة نهارًا وتكون الأجواء باردة ليلا، والرياح معتدلة تنشط أحيانا، بينما طقس جنوب الصعيد شديد الحرارة نهارًا معتدل ليلا.



