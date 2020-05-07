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الزمالك يزف بشرى سارة بشأن تجديد عقد كارتيرون

الخميس 07/مايو/2020 - 11:22 م
بوابة الفجر
حسام مجدي

كشف نادي الزمالك أخر التطورات بشأن تجديد عقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأبيض خلال الفترة المقبلة.

وأوضح أمير مرتضى منصور المشرف العام على فريق الكرة في النادي الأبيض أن النادي أنه ليس هناك أي خلافات بين كارتيرون والنادي في الفترة الماضية.

وأكد أمير مرتضى أن الزمالك أنهى الاتفاق مع باتريس كارتيرون بشأن تجديد عقده ويتبقى فقط التوقيع الرسمي الذي سيتم خلال الفترة المقبلة.

يذكر أن العديد من الأندية كانت قد أظهرت رغبة في التعاقد مع كارتيرون في نهاية الموسم الجاري أبرزها نادي الترجي التونسي.

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