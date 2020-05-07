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"الدولة قادرة".. رسالة مطمئنة من الحكومة للمواطنين بشأن أزمة كورونا

الخميس 07/مايو/2020 - 11:23 م
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن مصر لا تعاني من أي نقص في المستلزمات أو السلعية خلال مواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، معقبًا:"لم نسمح لعجلة الإنتاج أن تتوقف في ظل الإغلاق الجزئي، ورغم ما تكبدناه خلال الفترة الماضية لم تشهد الأسواق المصرية أي نقص في السلع والمستلزمات".

وأضاف "سعد"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن ارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا بمصر، يعد ظاهرة سلبية، متابعًا:"ورغم ذلك ومع اقتراب أعداد الإصابة لـ400 إصابة يوميًا لم يخرج ذلك عن قدرة القطاع الصحي المصري، مازلنا كحكومة ووزارة صحة ومؤسسات قادرة على استيعاب هذه الأعداد، نتيجة أننا توسعنا في أماكن العزل".

وأكد المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن أجهزة التنفس الصناعي التي تمثل مشكلة للدول التي انهارت صحيًا وطبيًا في ظل جائحة كورونا، تتوافر لدينا بوفرة، وتابع: "اللي كان في الخدمة فعليًا فيما يخص كورونا 38 جهاز فقط من 4 آلاف جهاز تمتلكهم الدولة المصرية، الحمد الله مازلنا بعيدًا عن أى مشكلة تتعلق الخدمات الصحية".

مستجدات أزمة كورونا
وفي سياق منفصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء الخميس، عن خروج 72 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1887 حالة.

وأوضحت وزارة الصحة والسكان، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 2378 حالة، من ضمنهم الـ 1887 متعافيًا.

وأضافت الوزارة أنه تم تسجيل 393 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 13 حالة جديدة.

وقالت إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكرت وزارة الصحة أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الخميس، هو 7981 حالة من ضمنهم 1887 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و482 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا المتواجدين بمستشفيات العزل، يبلغ 1890 مصابًا، بينهم 211 حالة غير مستقرة، و41 حالة حرجة، ويتلقون الرعاية الطبية وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية وطبقًا لبروتوكولات العلاج المحدثة.


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