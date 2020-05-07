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بعد فيورنتينا.. إصابة 3 لاعبين في سامبدوريا بفيروس كورونا

الخميس 07/مايو/2020 - 11:32 م
بوابة الفجر
يبدو أن مصائب الدوري الإيطالي لكرة القدم لا تريد أن تتوقف، فبعد إعلان نادي فيورنتينا عن إصابة 3 لاعبين و3 عاملين بالنادي بفيروس كورونا، وجه سامبدوريا صدمة جديدة لمحاولات استئناف الكالتشيو، بعدما أعلن هو الآخر عن إصابة ثلاثة لاعبين ينشطون بالفريق بوباء كورونا.

وأوضح النادي الإيطالي في بيان عبر موقعه الرسمي على شبكة الإنترنت : "يعلن النادي انه خلال الفحوصات الخاصة بإيجابية فيروس كورونا، جاءت ثلاث عينات إيجابية".

وأضاف البيان "اللاعبون الذين لم تظهر عليهم أي أعراض للمرض، تم وضعهم في الحجر الصحي وسيتم مراقبتهم باستمرار، وفقا ليروتوكول الحماية الصحية".

وكان سامبدوريا أحد أكثر الأندية الإيطالية تضررا من فيروس كورونا، حيث أصيب ثمانية من لاعبيه في وقت سابق قبل أن يتم شفاءهم.

وتوقفت منافسات الدوري الإيطالي منذ شهر آذار/مارس الماضي، بسبب تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد.

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