سقوط مسجل خطر هارب من 56 سنة سجن

تمكنت قوة من مباحث مركز شرطة أبشواي، بمحافظة الفيوم، من القبض على مسجل خطر بقرية العجميين، هارب من تنفيذ 4 أحكام عليه بينهم حكمين بالمؤبد ما بين قتل وإتجار في المواد المخدرة وحيازة سلاح ناري، وبحوزته بندقية خرطوش و4 طلقات نارية حية، وعدد من تذاكر الهيروين أثناء بيعها لعملائه، ونجاة نقيب الشرطة والقوة المرافقه له من شغب المتهم، فجر الخميس، وتحرر محضر بالواقعة.





وردت معلومات سرية للنقيب حسام عبدالسميع، معاون مباحث مركز شرطة أبشواي، بتواجد المدعو " البدري أ. ع. أ"، وشهرته بدر عبدالحليم "(22 سنة - عاطل - مقيم بالعجميين - مركز أبشواي) ببيعه للمواد المخدرة بشوارع قريته علنا مستخدما سلاح ناريا لإرهاب وافتعال أعمال البلطجة على المواطنين، والمتهم في عدد من القضايا ومحكوم عليه غيابيا في مؤبدين في (قتل - مخدرات) وغرامه 60 ألف جنيها، وقضيتان أخرى محكوم عليه غيابيا فيهما بـ6 سنوات(سلاح ناري) و7 آلاف غرامة، ويشتهر بسوء السمعة والسلوك بقريته، لقيامه بممارسة تجارة غير مشروعة بقطعة أرض زراعية بمحيط سكنه وعلى الملأ.





وتبين من التحريات صحة المعلومات السرية وعرضها على العقيد مصطفى حسن، رئيس فرع غرب، وعليه لأهمية المعلومة وما تمثله من جريمة مؤثمة يعاقب عليها القانون وخطورته على الأمن العام كلف اللواء صبري عزب مدير إدارة البحث الجنائي بأمن الفيوم بتشكل قوة للقبض على المطلوب.





وقام على رأس قوة قادها النقيب حسام عبدالسميع معاون مباحث مركز شرطة أبشواي لمحل سكن المطلوب، وقام متخفيا باستقلاله اثنين من "التوكتوك"، مدعما بعدد من أفراد من القوة المرافقة لها، حتى يتمكن من القبض على المطلوب، بمعرفة مصدر سري، حتى توصلا إلى مكان قريب من تواجد الشخص المرصود، والذي شاهده يجلس أرضا وبحوزته سلاح ناري بندقية خرطوش، وقيام عدد من الأشخاص بالتردد عليه وإعطائه مبالغ مالية واخراج لفافات ورقية يعطيها لهم والتي تبين عقب ذالك أنها تذاكر من الهيروين.





وعلى الفور قام معاون المباحث النقيب حسام عبدالسميع بتوزيع القوات حول المكان خشية تبادل إطلاق النيران من المرصود وإصابتهم لحيازته سلاح ناري يحتمي به، حيث قام بإلقاء القبض عليه أثناء إنشغاله ببيع تذاكر الهيروين، ممسكا بالسلاح الناري واستخلاصه من يد المتهم، حيث حاول إطلاق طلقات ناريه على القوة، وتم التحفظ على السلاح الناري المضبوط وبفحصه تبين أنه سلاح ناري بندقيه خرطوش بروح واحدة (بمب أكشن) ماركة (COBALTT) و2 طلقات خرطوش حيه عيار 12 بداخل السلاح، وعثر بطيات ملابسه على كيس بلاستيك أسود اللون داخله 15 لفافة ورقية صغيرة الحجم ملفوفة بـ"بليستر شفاف"، والتي تحمل بداخلها مادة الهيروين المخدر و2 طلقات آخرين حية عيار 12 ومبلغ مالي 1200 جنيها حصيلة الاتجار في المواد المخدرة وهاتف محمول.





وبمواجهته أمام الرائد كريم محرم، رئيس مباحث المركز والنقيب حسام عبدالسميع، أكد ما أسفر عنه الضبط والتفتيش وأقرا بحيازته للمواد المخدرة المضبوطه بقصد الاتجار، وأن السلاح الناري البندقية الخرطوش والطلقات الحيه بحوزته لحماية تجارته غير المشروعة والدفاع عن النفس، وأن المبلغ المالي من متحصلات الاتجار في المواد المخدرة والهاتف المحمول بقصد الاتصال على عملائه لترويج المواد المخدرة.



