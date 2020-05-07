الرئيس الأمريكي يعلن موافقة نظيره الروسي على المساعدة الطبية





أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء الخميس، أن نظيره الروسي فلاديمير بوتين، قبل اقتراحه بشأن تزويد روسيا بأجهزة تنفس إصطناعي لدعم المرضى المصابين بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19".





وفي وقت سابق من اليوم، أعرب ترامب خلال مكالمة هاتفية مع بوتين، عن رغبته في تقديم مساعدة طبية إذا لزم الأمر، ويشار إلى أن روسيا، قد أرسلت في وقت سابق، طائرة إلى أمريكا فيها إمدادات ومعدات طبية.





وقالت وزارة الخارجية في هذه المناسبة: إن "الولايات المتحدة وروسيا ساعدتا بعضهما البعض أكثر من مرة في الماضي، ولا شك في أنهما ستستمران في ذلك".





وأكد الجانبان، خلال مكالمة هاتفية اليوم، على أن التعاون الروسي الأمريكي يمكن له تحقيق الكثير في مجال الاستقرار الاستراتيجي ومكافحة الأوبئة.



