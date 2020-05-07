الشؤون الإسلامية تنفذ برنامج خادم الحرمين لتفطير الصائمين في تايلند

أقامت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بمكتب المستشار الإسلامي بسفارة خادم الحرمين الشريفين في سفارة المملكة في بانكوك ، حفل تدشين لبرنامج خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن ‏عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله - لتفطير الصائمين لعام 1441هـ ، اليوم الخميس بمقر ‏مكتب شيخ الإسلام في بانكوك، بحضور القائم بالأعمال بالإنابة في السفارة خالد بن ناصر الفارس والمستشار الإسلامي الدكتور يوسف بن عبدالله الحمودي ومدير مكتب شيخ الإسلام مبروك بون مالوت ورئيس المجلس الإسلامي في بانكوك الشيخ أرون بون شوم وأئمة المساجد ورؤساء الجمعيات والإعلاميين.





وأكد القائم بالأعمال أن هذا البرنامج يعد لفتة كريمة يتواصل بها خادم الحرمين الشريفين مع إخوانه المسلمين في شهر ‏العطاء، الذي يقام في 18 دولة حول العالم من بينها مملكة تايلند‏، منوهاً بالجهود التي تقدمها المملكة ممثلة بوزارة الشؤون ‏الإسلامية في تنفيذ هذا البرنامج ‏عبر مكتب المستشار الإسلامي في السفارة وفق منظومة ضمن الإجراءات الاحترازية المتخذة في المرحلة الحالية والذي يلقى ترحيبًا وتقديرًا من المسلمين في تايلند.





‏ ومن جانبه قدم مدير مكتب شيخ الإسلام ورئيس المجلس الإسلامي في بانكوك و الأئمة الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين ولسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله على جهودهما الخيرة وأعمالهما المباركة في خدمة الإسلام والمسلمين في كل وقت وحين وخصوصاً في مثل هذه الشهر الكريم من تفطير للصائمين وتوزيع التمور وإرسال المصاحف الشريفة إلى جميع دول العالم .





وبدوره قال الدكتور الحمودي: إن ‏البرنامج يحظى بمتابعة وإشراف مباشر من معالي الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، موضحاً بأنه سيكون توزيع 4000 سلة غذائية تكفي لأكثر من 30 ألف صائم ،توزع على جميع ولايات تايلند وخاصة الولايات الجنوبية لكثافة المسلمين فيها والتي سيوزع فيها قرابة 2500 سلة غذائية ، كما ستوزع 1000 سلة على العاصمة بانكوك وضواحيها و 250 سلة على المسلمين في الشمال ومثلها في منطقة ايسان في الشرق.





وأشار الحمود أن توزيع هذه السلال يكون بالتنسيق مع المجالس الإسلامية التابعة لمكتب شيخ الإسلام في جميع الولايات، وفق الإجراءات الاحترازية التي تعمل الوزارة على الأخذ بها بالتعاون مع مختلف الدول التي ينفذ بها البرنامج.