Advertisements

الشؤون الإسلامية تنفذ برنامج خادم الحرمين لتفطير الصائمين في تايلند

الخميس 07/مايو/2020 - 11:36 م
بوابة الفجر
الفجر السعودي
أقامت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بمكتب المستشار الإسلامي بسفارة خادم الحرمين الشريفين في سفارة المملكة في بانكوك ، حفل تدشين لبرنامج خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن ‏عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله - لتفطير الصائمين لعام 1441هـ ، اليوم الخميس بمقر ‏مكتب شيخ الإسلام في بانكوك، بحضور القائم بالأعمال بالإنابة في السفارة خالد بن ناصر الفارس والمستشار الإسلامي الدكتور يوسف بن عبدالله الحمودي ومدير مكتب شيخ الإسلام مبروك بون مالوت ورئيس المجلس الإسلامي في بانكوك الشيخ أرون بون شوم وأئمة المساجد ورؤساء الجمعيات والإعلاميين.

وأكد القائم بالأعمال أن هذا البرنامج يعد لفتة كريمة يتواصل بها خادم الحرمين الشريفين مع إخوانه المسلمين في شهر ‏العطاء، الذي يقام في 18 دولة حول العالم من بينها مملكة تايلند‏، منوهاً بالجهود التي تقدمها المملكة ممثلة بوزارة الشؤون ‏الإسلامية في تنفيذ هذا البرنامج ‏عبر مكتب المستشار الإسلامي في السفارة وفق منظومة ضمن الإجراءات الاحترازية المتخذة في المرحلة الحالية والذي يلقى ترحيبًا وتقديرًا من المسلمين في تايلند.

‏ ومن جانبه قدم مدير مكتب شيخ الإسلام ورئيس المجلس الإسلامي في بانكوك و الأئمة الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين ولسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله على جهودهما الخيرة وأعمالهما المباركة في خدمة الإسلام والمسلمين في كل وقت وحين وخصوصاً في مثل هذه الشهر الكريم من تفطير للصائمين وتوزيع التمور وإرسال المصاحف الشريفة إلى جميع دول العالم .

وبدوره قال الدكتور الحمودي: إن ‏البرنامج يحظى بمتابعة وإشراف مباشر من معالي الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، موضحاً بأنه سيكون توزيع 4000 سلة غذائية تكفي لأكثر من 30 ألف صائم ،توزع على جميع ولايات تايلند وخاصة الولايات الجنوبية لكثافة المسلمين فيها والتي سيوزع فيها قرابة 2500 سلة غذائية ، كما ستوزع 1000 سلة على العاصمة بانكوك وضواحيها و 250 سلة على المسلمين في الشمال ومثلها في منطقة ايسان في الشرق.

وأشار الحمود أن توزيع هذه السلال يكون بالتنسيق مع المجالس الإسلامية التابعة لمكتب شيخ الإسلام في جميع الولايات، وفق الإجراءات الاحترازية التي تعمل الوزارة على الأخذ بها بالتعاون مع مختلف الدول التي ينفذ بها البرنامج.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

خادم الحرمين تفطير تايلاند برنامج الصائمين الشؤون الاسلامية 5

أخبار تهمك

مكرم محمد أحمد يفجر مفاجأة بشأن رأي "مبارك" في "الإخوان"

منذ ساعة و 11 دقيقة

رئيس الأركان من شمال سيناء: لا تهاون في الحفاظ على الأمن القومي

منذ حوالي 8 ساعات

متحدث الوزراء: ارتداء الكمامة سيكون إجباريا خلال الفترة المقبلة لهذا السبب

منذ أقل من ساعتين

الصحة: تسجيل 393 إصابة جديدة بالكورونا.. و13 حالة وفاة

منذ حوالي 6 ساعات

الأهلي يقترب من خطف صفقة قوية

منذ ساعتين و 28 دقيقة

بسبب زيارة عائلية.. إصابة فنان سعودي وأسرته بفيروس كورونا

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل| هل يوجد لقاح لمواجهة كورونا؟ مستشار رئيس الجمهورية يكشف الحقيقة

منذ أقل من نصف ساعة

نداء عاجل من منظمة الصحة العالمية: يجب الاستعداد للوباء القادم

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. رئيس الوزراء يكشف حقيقة فرض حظر التجوال الكلي

منذ حوالي 10 ساعات

الأهلي يخوض منافسة شرسة على بديل فتحي

منذ ساعة و 9 دقيقة

عاجل.. الحكومة تحدد موعد بدء مرحلة "التعايش مع كورونا"

منذ أقل من ساعتين

بشرى سارة لأهالي ضحايا عبارة السلام بشأن "التعويضات"

منذ حوالي 6 ساعات

برشلونة يزف بشرى سارة لجماهيره

منذ ساعة و 16 دقيقة

عاجل.. "التعليم" تعلن رسميا مواعيد تسليم الأبحاث لطلاب النقل

منذ حوالي 4 ساعات

مفيد فوزي يزف بشرى سارة عن فيروس كورونا (فيديو)

منذ يوم

عاجل.. رئيس الوزراء يحسم الجدل بشأن توقيت الحظر حتى نهاية رمضان

منذ حوالي 10 ساعات

موضوعات متعلقة

مدير المركز الإسلامي بتايلند يثمن جهود المملكة في خدمة الإسلام

"الشؤون الإسلامية" تدشن برنامج الملك سلمان لإفطار الصائمين بالبلقان

تدشين مشروع خادم الحرمين الشريفين لتفطير الصائمين في باكستان

انطلاق مشروع خادم الحرمين لتفطير الصائمين في ماليزيا

تدشين مشروع خادم الحرمين الشريفين لتفطير الصائمين بالسودان

"الشؤون الإسلامية" تدشن برنامج الملك سلمان لتفطير الصائمين بكوريا الجنوبية

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
10:07 م

عاجل.. الحكومة تحدد موعد بدء مرحلة "التعايش مع كورونا"

عاجل.. "التعليم" تعلن رسميا مواعيد تسليم الأبحاث لطلاب النقل

07:46 م

عاجل.. رئيس الوزراء يحسم الجدل بشأن توقيت الحظر حتى نهاية رمضان

02:13 م

نداء عاجل من منظمة الصحة العالمية: يجب الاستعداد للوباء القادم

03:01 ص

بشرى سارة لأهالي ضحايا عبارة السلام بشأن "التعويضات"

05:41 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الفرصة التاريخية التى أضاعوها.. لماذا رفض الأزهر أن تسجل أم كلثوم القرآن؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وفضائح من داخل دهاليز البنوك.. عودة الصراع الخفي بين الكبار

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب وبايدن.. وجهان لعملة واحدة