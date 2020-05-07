"الفجر" ترصد لحظة ظهور آخر قمر عملاق في 2020 (فيديو وصور)

شهدت سماء مصر، منذ قليل، ظهور القمر العملاق للمرة الرابعة والأخيرة خلال العام الجاري بعد غروب الشمس مباشرة بدقائق، ووصل للحظة الاكتمال عند الساعة 10:45 صباحا بتوقيت جرينتش، ويكون قطع نصف مداره حول الأرض.

ورصدت عدسة "الفجر" لحظة ظهور القمر العملاق للمرة الرابعة والأخيرة خلال عام 2020.

وتستعرض "الفجر" في السطور التالية معلومات عن القمر العملاق الرابع:

- القمر يبدو لنا بدرًا لمدة 3 أيام متتالية، نظرا لأن عين الإنسان لا تستطيع تمييز استدارة قرص القمر بالكامل أو إضاءته الكاملة بنسبة 100%، فعندما تكون نسبة إضاءته 97% أو أقل قليلا يراه الإنسان بدرا أيضا.

- القمر في هذه المرحلة، يكون بمنطقة الحضيض بمداره، أي تكون مسافته أقل من 370 ألف كيلو متر من الأرض، وهو ما نسميه القمر العملاق أو القمر السوبر حيث يزيد حجمه بنسبة 14% وإشراقه بنسبة 30% عن البدر العادي.

- يحدث العملاق عندما يكون القمر بدرا، وفي نفس الوقت، في أقرب مسافة له من الأرض، لهذا يبدو حجمه أكبر قليلاً، وأكثر إشراقًا من المعتاد.



