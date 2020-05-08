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تارا عماد تتسبب في بكاء ياسمين عبد العزيز.. تعرف على التفاصيل

الجمعة 08/مايو/2020 - 12:05 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر


انتهت أحداث الحلقة الثالثة عشر من مسلسل "ونحب تاني ليه" بمشهد ذهاب "غالية"، التى تجسد دورها الفنانة ياسمين عبد العزيز، إلى منزل صديقتها المقربة يسرا "تارا عماد"، لتشرح لها علاقتها بخطيبها السابق مراد السويفي "كريم فهمى".

بدأت الحلقة الجديدة بما انتهت عليه الحلقة السابقة، وهو وجود غالية في منزل صديقتها يسرا، لتوضح لها علاقتها بمراد، ولكن يسرا قابلتها بشكل سىء، ولم تعطيها فرصة لشرح لها سوء التفاهم بينهما، واتهمتها بالخيانة وأنها كانت على علم بأن مراد السويفي خطيبها، ورغم ذلك تقربت منه، وحاولت غالية أن تدافع عن نفسها، ولكن يسرا تقرر عدم السماع إليها وتتركها، فتغادر غالية وهى تبكى من تصرف صديقتها معها.

يذكر أن "ونحب تاني ليه" بطولة ياسمين عبد العزيز ويشاركها كل من الفنان شريف منير، وكريم فهمى، وسوسن بدر، وإسلام جمال، وبدرية طلبة، وإيمان السيد، وليلى عز العرب، وتارا عماد، وصبا الرافعى، وعدد آخر من الفنانين، من إخراج مصطفى فكري، وتأليف عمرو محمود ياسين.


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