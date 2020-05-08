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مدرب الإسماعيلي يكشف حقيقة إصابته بفيروس كورونا وموقف باهر المحمدي
الجمعة 08/مايو/2020 - 12:08 ص
علي نبوي
كشف الفرنسي ديديه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي حقيقة إصابته بفيروس كورونا.
جوميز قال في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية أون تايم سبورت :"لا صحة لما تردد عن إصابتي بفيروس كورونا".
وتابع :"لا زلت متواجد في مدينة الإسماعيلية وبصحة جيدة".
وأشار :"قطعنا شوط جيد لنهائي البطولة العربية بالفوز على الرجاء المغربي في الذهاب".
وواصل :"هدفنا تقديم ما يسعد جماهير الإسماعيلي".
وحول الأنباء التي ترددت بإمكانية رحيل باهر المحمدي عن الإسماعيلي قال :" لم يتحدث أحد معي بخصوص انتقال باهر المحمدي لناد أخر".