مدرب الإسماعيلي يكشف حقيقة إصابته بفيروس كورونا وموقف باهر المحمدي

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كشف الفرنسي ديديه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي حقيقة إصابته بفيروس كورونا.



جوميز قال في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية أون تايم سبورت :"لا صحة لما تردد عن إصابتي بفيروس كورونا".



وتابع :"لا زلت متواجد في مدينة الإسماعيلية وبصحة جيدة".



وأشار :"قطعنا شوط جيد لنهائي البطولة العربية بالفوز على الرجاء المغربي في الذهاب".



وواصل :"هدفنا تقديم ما يسعد جماهير الإسماعيلي".



وحول الأنباء التي ترددت بإمكانية رحيل باهر المحمدي عن الإسماعيلي قال :" لم يتحدث أحد معي بخصوص انتقال باهر المحمدي لناد أخر".