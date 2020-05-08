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مدرب الإسماعيلي يكشف حقيقة إصابته بفيروس كورونا وموقف باهر المحمدي

الجمعة 08/مايو/2020 - 12:08 ص
باهر المحمدي
باهر المحمدي
علي نبوي

كشف الفرنسي ديديه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي حقيقة إصابته بفيروس كورونا.

جوميز قال في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية أون تايم سبورت :"لا صحة لما تردد عن إصابتي بفيروس كورونا".

وتابع :"لا زلت متواجد في مدينة الإسماعيلية وبصحة جيدة".

وأشار :"قطعنا شوط جيد لنهائي البطولة العربية بالفوز على الرجاء المغربي في الذهاب".

وواصل :"هدفنا تقديم ما يسعد جماهير الإسماعيلي".

وحول الأنباء التي ترددت بإمكانية رحيل باهر المحمدي عن الإسماعيلي قال :" لم يتحدث أحد معي بخصوص انتقال باهر المحمدي لناد أخر".

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