أليو بادجي يحكي الموقف الذي تسبب في غضب جماهير رابيد فيينا

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كشف السنغالي أليو بادجي مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، كواليس غضب جماهير ناديه السابق رابيد فيينا منه بسبب قيامه بارتداء قميص فريق منافس هناك.



وأضاف في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية أون تايم سبورت :"كان هناك مشكلة مع جماهير رابيد فيينا بسبب قميص لفريق لفريق منافس قمت بارتداءه وهو ما تسبب في غضب الجماهير لكنهم تناسوا الأمر بعدما تفهموا الأمر".

وتابع :"قمت بالتحدث مع المدير الفني للفريق وقائد الفريق، وتفهما الأمر وشاركت في التدريبات مع الفريق بشكل طبيعي".

وواصل :"لن أكرر هذا الخطأ ولم أكن أعلم بأن هذا الأمر قد يسبب الغضب لدى الجماهير".

وزاد :"لم أعرف في هذا التوقيت بأن هذا القميص سيبب أزمة ولكن علي أؤكد بأنني أخطأت".