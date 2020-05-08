Advertisements

تامر أمين يكشف أمر خطير عن تقرير الكورونا اليومي (فيديو)

الجمعة 08/مايو/2020 - 02:22 ص
تامر أمين
تامر أمين
هدى عبدالرازق
قال الإعلامي تامر أمين، إن مصر سوف تسجل زيادة في أعداد الإصابات بفيروس كورونا الفترة المقبلة، منوها بأن تقرير وزارة الصحة عن إصابات ووفيات الكورونا اليوم صدر في الخامسة والنصف عصرا، معلقا: "لو الوزارة كانت أصدرت التقرير متأخر شوية العدد كان هيكسر حاجز الـ 400".

وأضاف "أمين"، خلال اتصال هاتفي برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، مساء الخميس، "محدش يسأل مصر إمتى ستصل الذرورة عشان ده في علم الغيب"، منوها بأن المواطنين عليهم فقط تطبيق إجراءات الوقاية لتقليل عدد الإصابات.

وأكد الإعلامي، أن خرق حظر التجول في بعض المناطق الشعبية، وتجمعات الشباب على النواصي سيؤدي بنا إلى مشاكل كبيرة جدا.

وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، الخميس، خروج 72 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1887 حالة.

وأوضحت وزارة الصحة والسكان، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 2378 حالة، من ضمنهم الـ 1887 متعافيًا.

وأضافت الوزارة أنه تم تسجيل 393 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 13 حالة جديدة.

وقالت إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكرت وزارة الصحة أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الخميس، هو 7981 حالة من ضمنهم 1887 حالة شفيت، وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و482 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا المتواجدين بمستشفيات العزل، يبلغ 1890 مصابًا، بينهم 211 حالة غير مستقرة، و41 حالة حرجة، ويتلقون الرعاية الطبية وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية وطبقًا لبروتوكولات العلاج المحدثة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما خصصت الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

كورونا اليوم كورونا فيروس كورونا خرق الحظر بوابة الفجر الفجر أخبار

أخبار تهمك

بشرى سارة لأهالي ضحايا عبارة السلام بشأن "التعويضات"

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. رئيس الوزراء يحسم الجدل بشأن توقيت الحظر حتى نهاية رمضان

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. رئيس الوزراء يكشف حقيقة فرض حظر التجوال الكلي

منذ حوالي 13 ساعة

الصحة: تسجيل 393 إصابة جديدة بالكورونا.. و13 حالة وفاة

منذ حوالي 9 ساعات

تأثير كارثي للسجائر على فيروس كورونا (فيديو)

منذ ساعتين و 47 دقيقة

بسمة وهبة تنفعل على الهواء بسبب "كارثة تبكي" (فيديو)

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. "التعليم" تعلن رسميا مواعيد تسليم الأبحاث لطلاب النقل

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. وصول 166 مصريا من العالقين بمسقط إلى مطار مرسى علم (صور)

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يقترب من خطف صفقة قوية

منذ حوالي 6 ساعات

تطور 35 مرة.. استشاري مناعة يكشف مفاجآت عن كورونا (فيديو)

منذ ساعة

تامر أمين يكشف أمر خطير عن تقرير الكورونا اليومي (فيديو)

منذ 43 دقيقة

عاجل.. الحكومة تحدد موعد بدء مرحلة "التعايش مع كورونا"

منذ حوالي 5 ساعات

نداء عاجل من منظمة الصحة العالمية: يجب الاستعداد للوباء القادم

منذ يوم

أستاذ فيروسات كبدية يحذر المواطنين: إما القناع أو الوداع (فيديو)

منذ ساعة و 18 دقيقة

بسبب زيارة عائلية.. إصابة فنان سعودي وأسرته بفيروس كورونا

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل| بفستان زفاف.. شاهد أول ظهور لغادة عبد الرازق بعد زواجها (صورة)

منذ ساعة و 12 دقيقة

موضوعات متعلقة

ضبط أمين مخزن سرق مسلتزمات "كورونا" بالغربية

ترامب يكشف مفاجأة عن إستراتيجية أمريكا في مواجهة الكورونا

تامر أمين: فيروس كورونا مطول معانا كتير (فيديو)

عمرو أديب يصدم المصريين بسبب الكورونا (فيديو)

وزيرة الصحة تكشف مفاجآت جديدة عن وفيات وإصابات الكورونا

عمرو أديب: 4 دول أفريقية مقتنعة دلوقتي إن الشيح هيعالج الكورونا

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
10:07 م

عاجل.. الحكومة تحدد موعد بدء مرحلة "التعايش مع كورونا"

تامر أمين يكشف أمر خطير عن تقرير الكورونا اليومي (فيديو)

02:22 ص

عاجل.. وصول 166 مصريا من العالقين بمسقط إلى مطار مرسى علم (صور)

11:33 م

نداء عاجل من منظمة الصحة العالمية: يجب الاستعداد للوباء القادم

03:01 ص

عاجل| بفستان زفاف.. شاهد أول ظهور لغادة عبد الرازق بعد زواجها (صورة)

01:54 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الفرصة التاريخية التى أضاعوها.. لماذا رفض الأزهر أن تسجل أم كلثوم القرآن؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وفضائح من داخل دهاليز البنوك.. عودة الصراع الخفي بين الكبار

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب وبايدن.. وجهان لعملة واحدة