باريس سان جيرمان يخطط لخطف فاران في الميركاتو الصيفي

تبحث إدارة باريس سان جيرمان الفرنسي، تدعيم صفوف الفريق الكروي الأول خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة مطلع الموسم الجديد.





تعاقد باريس سان جيرمان مع فاران





وتحدثت تقارير صحفية فرنسية مساء اليوم عن مواصلة مسئولي باريس سان جيرمان الفرنسي، البحث عن مدافع لخلافة البرازيلي المخضرم، تياجو سيلفا الذي من المتوقع رحيله هذا الصيف عقب نهاية عقده.





وذكرت صحيفة " le10sport " الفرنسية، أن مسئولي باريس سان جيرمان يستهدفوا التعاقد مع فاران، خلال فترة الميركاتو الصيفي المقبل.





وأضافت الصحيفة أن قادة باريس سان جيرمان تواصلوا بالفعل مع وكلاء الاعب فاران أوائل صيف 2019، وقد أبلغ النادي الباريسي وسطاء مدافع الريال برغبتهم بالتعاقد معه.





وأوضحت الصحيفة أن فاران ينتهي عقده مع النادي الملكي في 2022، وكان ريال مدريد قد أكد بأنه لن يتخلى عن فاران بأقل من الشرط الجزائي ( 500 مليون يورو ).



