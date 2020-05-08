Advertisements

باريس سان جيرمان يخطط لخطف فاران في الميركاتو الصيفي

الجمعة 08/مايو/2020 - 12:09 ص
رافاييل رافان
رافاييل رافان
علي خلاف
تبحث إدارة باريس سان جيرمان الفرنسي، تدعيم صفوف الفريق الكروي الأول خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة مطلع الموسم الجديد.

تعاقد باريس سان جيرمان مع فاران

وتحدثت تقارير صحفية فرنسية مساء اليوم عن مواصلة مسئولي باريس سان جيرمان الفرنسي، البحث عن مدافع لخلافة البرازيلي المخضرم، تياجو سيلفا الذي من المتوقع رحيله هذا الصيف عقب نهاية عقده.

وذكرت صحيفة " le10sport " الفرنسية، أن مسئولي باريس سان جيرمان يستهدفوا التعاقد مع فاران، خلال فترة الميركاتو الصيفي المقبل.

وأضافت الصحيفة  أن قادة باريس سان جيرمان تواصلوا بالفعل مع وكلاء الاعب فاران أوائل صيف 2019، وقد أبلغ النادي الباريسي وسطاء مدافع الريال برغبتهم بالتعاقد معه.

وأوضحت الصحيفة أن فاران ينتهي عقده مع النادي الملكي في 2022، وكان ريال مدريد قد أكد بأنه لن يتخلى عن فاران بأقل من الشرط الجزائي ( 500 مليون يورو ).

وأتمت الصحيفة أن مسئولي باريس سان جيرمان يضعون عدة أسماء لخلافة تياجو سيلفا أبرزهم خاليدو كوليبالي (نابولي)، صامويل أومتيتي (برشلونة)، دايوت أوباميكانو (لايبزيج)، ميلان سكرينيار (إنتر ميلان).

أخبار تهمك

عاجل.. وصول 166 مصريا من العالقين بمسقط إلى مطار مرسى علم (صور)

منذ أقل من ساعتين

برشلونة يزف بشرى سارة لجماهيره

منذ ساعتين و 46 دقيقة

الأهلي يقترب من خطف صفقة قوية

منذ حوالي 4 ساعات

رئيس الأركان من شمال سيناء: لا تهاون في الحفاظ على الأمن القومي

منذ حوالي 10 ساعات

مفاجآت جديدة في قضية تهديد "عمر جابر" بالقتل.. ورسائل تهديد لأسرته

منذ ساعتين و 39 دقيقة

عاجل.. رئيس الوزراء يحسم الجدل بشأن توقيت الحظر حتى نهاية رمضان

منذ حوالي 11 ساعة

الصحة: تسجيل 393 إصابة جديدة بالكورونا.. و13 حالة وفاة

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. الحكومة تحدد موعد بدء مرحلة "التعايش مع كورونا"

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. رئيس الوزراء يكشف حقيقة فرض حظر التجوال الكلي

منذ حوالي 11 ساعة

تأثير كارثي للسجائر على فيروس كورونا (فيديو)

منذ ساعة و 12 دقيقة

بسبب زيارة عائلية.. إصابة فنان سعودي وأسرته بفيروس كورونا

منذ حوالي 13 ساعة

مكرم محمد أحمد يفجر مفاجأة بشأن رأي "مبارك" في "الإخوان"

منذ ساعتين و 41 دقيقة

عاجل.. "التعليم" تعلن رسميا مواعيد تسليم الأبحاث لطلاب النقل

منذ حوالي 6 ساعات

نداء عاجل من منظمة الصحة العالمية: يجب الاستعداد للوباء القادم

منذ حوالي 22 ساعة

طلبا ١٣ مليونًا.. التفاصيل الكاملة لتهديد "عمر جابر" بالقتل

منذ ساعة الا ربع

بشرى سارة لأهالي ضحايا عبارة السلام بشأن "التعويضات"

منذ حوالي 8 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
10:07 م

عاجل.. الحكومة تحدد موعد بدء مرحلة "التعايش مع كورونا"

عاجل.. وصول 166 مصريا من العالقين بمسقط إلى مطار مرسى علم (صور)

11:33 م

عاجل.. "التعليم" تعلن رسميا مواعيد تسليم الأبحاث لطلاب النقل

07:46 م

عاجل.. رئيس الوزراء يحسم الجدل بشأن توقيت الحظر حتى نهاية رمضان

02:13 م

نداء عاجل من منظمة الصحة العالمية: يجب الاستعداد للوباء القادم

03:01 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الفرصة التاريخية التى أضاعوها.. لماذا رفض الأزهر أن تسجل أم كلثوم القرآن؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وفضائح من داخل دهاليز البنوك.. عودة الصراع الخفي بين الكبار

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب وبايدن.. وجهان لعملة واحدة