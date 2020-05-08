"جوزي خاني مع واحدة قد أمي".. غادة إبراهيم تكشف مفاجأة بشأن طلاقها

كشفت الفنانة غادة إبراهيم، عن نشوب مشكلة بينها وبين زوجها انتهت بالطلاق بسبب الخيانة.





واشارت خلال تصريحات إعلامية إلى أنها ظلت لفترة لا ترغب في الحديث عن هذا الموضوع، ولكن الضغط النفسي جعلها تكشف كواليس ما حدث.





وأضافت غادة إبراهيم، قائلة: "للأسف جوزي خاني مع واحدة قد أمي".









غادة إبراهيم ممثلة مصرية، عملت في بدايتها بالإعلانات في بدايتها مع غادة عادل وياسمين عبد العزيز إلى أن تحققت أمنيتها بالعمل كممثلة ولم يختصر عملها بالتمثيل في مصر حيث شاركت بالعديد من الأعمال العربية.







