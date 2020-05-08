Advertisements

"جوزي خاني مع واحدة قد أمي".. غادة إبراهيم تكشف مفاجأة بشأن طلاقها

الجمعة 08/مايو/2020 - 12:14 ص
بوابة الفجر
كشفت الفنانة غادة إبراهيم، عن نشوب مشكلة بينها وبين زوجها انتهت بالطلاق بسبب الخيانة.

واشارت خلال تصريحات إعلامية إلى أنها ظلت لفترة لا ترغب في الحديث عن هذا الموضوع، ولكن الضغط النفسي جعلها تكشف كواليس ما حدث.

وأضافت غادة إبراهيم، قائلة: "للأسف جوزي خاني مع واحدة قد أمي".


غادة إبراهيم ممثلة مصرية، عملت في بدايتها بالإعلانات في بدايتها مع غادة عادل وياسمين عبد العزيز إلى أن تحققت أمنيتها بالعمل كممثلة ولم يختصر عملها بالتمثيل في مصر حيث شاركت بالعديد من الأعمال العربية.


أخبار تهمك

مكرم محمد أحمد يفجر مفاجأة بشأن رأي "مبارك" في "الإخوان"

منذ ساعتين و 44 دقيقة

عاجل.. الحكومة تحدد موعد بدء مرحلة "التعايش مع كورونا"

منذ حوالي 3 ساعات

تأثير كارثي للسجائر على فيروس كورونا (فيديو)

منذ ساعة و 16 دقيقة

طلبا ١٣ مليونًا.. التفاصيل الكاملة لتهديد "عمر جابر" بالقتل

منذ أقل من ساعة

الأهلي يقترب من خطف صفقة قوية

منذ حوالي 4 ساعات

رئيس الأركان من شمال سيناء: لا تهاون في الحفاظ على الأمن القومي

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. رئيس الوزراء يكشف حقيقة فرض حظر التجوال الكلي

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. وصول 166 مصريا من العالقين بمسقط إلى مطار مرسى علم (صور)

منذ ساعتين

بشرى سارة لأهالي ضحايا عبارة السلام بشأن "التعويضات"

منذ حوالي 8 ساعات

الصحة: تسجيل 393 إصابة جديدة بالكورونا.. و13 حالة وفاة

منذ حوالي 7 ساعات

بسبب زيارة عائلية.. إصابة فنان سعودي وأسرته بفيروس كورونا

منذ حوالي 13 ساعة

نداء عاجل من منظمة الصحة العالمية: يجب الاستعداد للوباء القادم

منذ حوالي 23 ساعة

عاجل.. "التعليم" تعلن رسميا مواعيد تسليم الأبحاث لطلاب النقل

منذ حوالي 6 ساعات

مفاجآت جديدة في قضية تهديد "عمر جابر" بالقتل.. ورسائل تهديد لأسرته

منذ ساعتين و 43 دقيقة

برشلونة يزف بشرى سارة لجماهيره

منذ ساعتين و 49 دقيقة

عاجل.. رئيس الوزراء يحسم الجدل بشأن توقيت الحظر حتى نهاية رمضان

منذ حوالي 11 ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
10:07 م

عاجل.. الحكومة تحدد موعد بدء مرحلة "التعايش مع كورونا"

عاجل.. وصول 166 مصريا من العالقين بمسقط إلى مطار مرسى علم (صور)

11:33 م

عاجل.. "التعليم" تعلن رسميا مواعيد تسليم الأبحاث لطلاب النقل

07:46 م

عاجل.. رئيس الوزراء يحسم الجدل بشأن توقيت الحظر حتى نهاية رمضان

02:13 م

نداء عاجل من منظمة الصحة العالمية: يجب الاستعداد للوباء القادم

03:01 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الفرصة التاريخية التى أضاعوها.. لماذا رفض الأزهر أن تسجل أم كلثوم القرآن؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وفضائح من داخل دهاليز البنوك.. عودة الصراع الخفي بين الكبار

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب وبايدن.. وجهان لعملة واحدة