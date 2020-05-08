بادجي: الأهلي يملك يحب فريقه بـ"جنون" وأعرف الحضري وأبو تريكة

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قال السنغالي أليو بادجي مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إنه كان يعرف الثنائي عصام الحضري ومحمد أبو تريكة قبل الانتقال إلى النادي الأحمر.



وأضاف في تصريحات تلفزيونية :"كنت أعرف عصام الحضري الذي كان يحتفل بالرقص على العارضة عقب الفوز، وهو حارس رائع".



وتابع :"كنت أعرف أيضًا محمد أبو تريكة فهو بمثابة الأسطورة".



وأشار :"عندما تفاوض معي النادي الأهلي، لم أتحدث مع أحد ولم أأخذ رأيهم ولكن عندما قرأت الإحصائيات والأرقام رأيت بأن تاريخ الأهلي ثري للغاية ويملك مجموعة لاعبية أساطير".



وتابع :"الأهلي يملك جمهور مجنون فهو يحب الفريق بعنف، كما أنه أحد أعظم الأندية في إفريقيا، وبالتالي كنت متشوق للانتقال إلى النادي الأهلي".



وأردف :"المفاوضات لم تكن سهلة وكنا نحاول الوصول إلى صيغة موحدة ترضي النادي وترضيني والوكيل أيضا".



وواصل :"كان لدي عروضا من روسيا وعرضا من أحد اندية الدرجة الثانية في فرنسا ولكن الوقت كان ضيق للغاية والأهلي كان الاكثر جدية وقدم عرض محدد وواضع وقمت بالتفاوض والتوقيع معه".





