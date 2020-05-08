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أليو بادجي: الأهلي بوابتي لمنتخب السنغال والعودة إلى أوروبا

الجمعة 08/مايو/2020 - 12:24 ص
أليو بادجي
أليو بادجي
علي نبوي
قال السنغالي اليو بادجي مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إنه لم ينتقل إلى النادي الأحمر بسبب المقابل المادي فقط.

وأضاف في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية أون تايم سبورت :"لم اختر الانتقال إلى النادي الأهلي من اجل المال فقط، فلو كنت أفكر في هذا الأمر كنت وافقت على العرض الصيني الذي كان أكبر من الناحية المالية".

وأتابع :"قبل الانتقال إلى الأهلي كنت قريبا من الانتقال إلى النادي الروسي لكن في النهاية قررت الانتقال إلى النادي الأهلي".

وزاد:" الأهلي بوابتي للانضمام إلى منتخب السنغال وسيساعدني للوصول إلى مكانة أعلى والعودة إلى أوروبا مرة أخرى عبر ناد كبير".

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