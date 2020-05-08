أليو بادجي: الأهلي بوابتي لمنتخب السنغال والعودة إلى أوروبا

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قال السنغالي اليو بادجي مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إنه لم ينتقل إلى النادي الأحمر بسبب المقابل المادي فقط.



وأضاف في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية أون تايم سبورت :"لم اختر الانتقال إلى النادي الأهلي من اجل المال فقط، فلو كنت أفكر في هذا الأمر كنت وافقت على العرض الصيني الذي كان أكبر من الناحية المالية".



وأتابع :"قبل الانتقال إلى الأهلي كنت قريبا من الانتقال إلى النادي الروسي لكن في النهاية قررت الانتقال إلى النادي الأهلي".



وزاد:" الأهلي بوابتي للانضمام إلى منتخب السنغال وسيساعدني للوصول إلى مكانة أعلى والعودة إلى أوروبا مرة أخرى عبر ناد كبير".

