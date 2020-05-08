موقيت صلاة الفجر والمغرب في اليوم الخامس عشر من رمضان 1441.. مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 8/5/2020 في مصر

تقدم بوابة "الفجر" الإلكترونية لقرائها مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 8/5/2020 في مصر، شاملة صلاة الفجر وصلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء، وفيما يلي مواقيت الصلاة في اليوم الخامس من شهر رمضان المبارك 1441 هجريًا.