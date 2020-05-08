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رئيس مجلس الأعمال المصري الكندي: "يوجد فرص للاستثمار بمصر" (فيديو)

الجمعة 08/مايو/2020 - 05:30 ص
الرئيس عبدالفتاح السيسي
الرئيس عبدالفتاح السيسي
كـسـاب أحـمـد
قال الدكتور معتز رسلان، رئيس مجلس الاعمال المصري الكندي، إن هناك فرصة للاستثمار في مصر خلال هذه الفترة، خاصة أن القيادة السياسية لديها رؤية لإعداد تنمية كبيرة في مصر في وقت قياسي، معقبًا: "مصر تسير في طريق ممتاز، وهناك ضوء في آخر النفق المظلم الذي نمر منه الآن في ظل أزمة كورونا" 

وتابع "رسلان"، خلال حواره ببرنامج "البناؤون"، المذاع على فضائية "المحور"، مساء الخميس، أن الدولة قامت بإجراءات ممتازة في كافة القطاعات، ولكن عليها أن تزيل البيروقراطية التي تعيق تطور هذه القطاعات بصورة كبيرة.

ووجه رسالة للرئيس عبد الفتاح السيسي، قائلًا: "ربنا ويوفقك ويديك الصحة إنك تكمل في الطريق الذي تسير فيه، الرئيس السيسي يعمل بأكثر من طاقة البشر وربنا يوفقه "

وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، الخميس، خروج 72 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1887 حالة.

وأوضحت وزارة الصحة والسكان، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 2378 حالة، من ضمنهم الـ 1887 متعافيًا.

وأضافت الوزارة أنه تم تسجيل 393 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 13 حالة جديدة.

وقالت إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكرت وزارة الصحة أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الخميس، هو 7981 حالة من ضمنهم 1887 حالة شفيت، وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و482 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا المتواجدين بمستشفيات العزل، يبلغ 1890 مصابًا، بينهم 211 حالة غير مستقرة، و41 حالة حرجة، ويتلقون الرعاية الطبية وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية وطبقًا لبروتوكولات العلاج المحدثة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما خصصت الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.

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