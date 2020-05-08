تطبيق جوجل Authenticator يدعم نقل الحساب بين الأجهزة الآن

أجرت شركة جوجل تحديثات جديدة لتطبيقها الشهير Authenticator ، ويشمل التحديث ميزة نقل الحساب بين الأجهزة، وأتاحت جوجل ميزة الجديدة لمستخدمي نظام أندرويد وقريبًا نظام iOS.

ومنذ ثلاث سنوات، تلقى تطبيق Authenticator من جوجل، وهو تطبيق المصادقة المستند إلى التشفير، أول تحديث له الآن، حيث آخر تحديث له على أندرويد كان في أغسطس من عام 2017، وعلى iOS قبل حوالي عام من الآن ليدعم شاشات ايفون X، أما هذا التحديث الجديد فهو متاح حاليًا على أندرويد فقط، ووفّر معه الكثير من الإضافات المنتظرة والجديدة.





حيوسيتمكن مستخدمي أندرويد من نقل حساباتهم بسهولة من جهاز إلى آخر دون الحاجة إلى نقل كل رمز يدويًا أو تعطيل المصادقة الثنائية (2FA) وإعادة تمكينها في كل حساب، وهذه الميزة يتم تقديمها بواسطة أداة الاستيراد والتصدير، حيث ستُتيح لك اختيار الحسابات التي تريد تضمينها ونقلها باستخدام رمز QR واحد، وبالمناسبة هذه الميزة متاحة منذ الماضي على منافس الخدمة Authy ولكن من الرائع أن نجدها الآن في Authenticator .





ووفّر التحديث تصميمًا جديدًا يأخذ بعين الاعتبار الشاشات الحديثة بنسب العرض إلى ارتفاع “16: 9″، وهناك الدعم الكامل للوضع المظلم سواء للذين يمتلكون هواتف بشاشات OLED أو بدونها، محاذاة بتصميم جديد لواجهة التطبيق اعتمدت كليًا على معيار ماتيريال ديزاين 2 والخاص بجوجل.



