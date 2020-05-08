عمرو رمزي لـ"الفجر الفني": "حيلهم بينهم" نقلة نوعية في حياتي وأطمح في تقديم برنامج أقوى منه.. أتمنى الوصول للعالمية للتحدث عن قضايانا العربية.. ولم ننتهي من تصوير "ولاد إمبابة" (حوار)





وانت أوائل بطولاته السينمائية فيلم "فوبيا" بمشاركة رامي غيط، و قدم برنامج "حيلهم بينهم" الذي تسبب في نقلة مختلفه بالنسبة له وفي التلفزيون من أبرز أعماله هو مسلسل "فرقه ناجي عطالله" مع الفنان عادل إمام، وآخرها مسلسل ولاد إمبابة مع الفنان سعد الصغير والفنانة فريدة سيف النصر .



فتح الفنان عمرو رمزي قلبه لـ ا"الفجر الفني" ليخبرنا عن آخر أعمالة وعن كواليس العمل في مسلسل "ولاد إمبابة" وجاء الحوار كالتالي..



حدثنا عن بداياتك في التمثيل؟

بدايتي في التمثيل كانت في مسرح الجامعة في المنصوره حيث أنني تخرجت من كلية حقوق جامعة المنصوره، ثم بعد التخرج انتقلت للقاهرة لأن العمل في المنصورة أقل من طموحي، ثم بعد ذلك بدأت العمل في "مسرح الهواه" والمهرجانات، ثم جاءت فرصة للعمل في مكان رائع يسمي "المركز القومي للسينيما" فقمت بالتقديم للوظيفه وقبلت فيها لكي أصبح في وسط المجال الفني .



هل تفكر في إعادة تجربة برنامج مقالب شبيه بـ "حيلهم بينهم" وهل تخطط لذلط في السباقات الرمضانية المقبلة؟

برنامج"حلهم بينهم" بالنسبه لي عمل مهم جداً، وعلامه مميزه ولكي أقوم بعمل آخر لابد أن يكون بنفس الكفائة أو أعلى، أريد تقديم برنامج له فكره جميله ويكون مضحك بعيداً عن الإهانة و لابد أن يكون بنفس القوة.



حدثنا عن كواليس العمل مع "ولاد إمبابة"؟

طاقم العمل كانوا متعاونين ومحترمين جداً ولديهم طاقه للعمل ولازلنا نقوم بتصوير المسلسل إلي الآن ولم ينتهي التصوير بعد.



وماذا عن دورك في مسلسل ولاد إمبابة؟

دوري في المسلسل محامي "كوميدي" وبيحب كرة القدم واعتمدت علي الشخصيات التي أقابلها في الحياة العادية، وهذا العمل مهم بالنسبه لأني منذ فتره ليست بقليلة لم أقدم شئًا في رمضان.



ما هو طموحك في التمثيل وطموحك في الحياة العادية؟

طموحي في التمثيل كبير جداً ليس له حدود لأن كل يوم يولد أمامنا شخصيات أتمني أن أجسدها أو طريقه أو أفكار جديده أتمني تطبيقها وطرحها ممكن أن نناقش قضايا قديمه ولكن بطريقه وأفكار جديده وهذا ما أطمح له



وطموحي في الحياة هو إنتهاء الإرهاب لأنه شيء مؤلم جداً، لأن مصر عانت الكثير أيام الاحتلال وتعاني حاليا وأتمنى أن تعود الحياه لطبيعتها مره أخرى.



حدثنا عن أقرب أعمالك لقلبك؟

أقرب الأعمال لقلبي برنامج "حيلهم بينهم" لأنه كان نقطه تحول في حياتي، ومسلسل"حرمت يبابا "ومسلسل "فرقه ناجي عطالله" لأن فرقه ناجي عطالله هو عمل كبير جداً عايش إلى الآن، فهو كان دور عميق وصعب جداً الفشل فيه بيؤدي لهلاك الإنسان، فالحمد لله كان اختبارًا صعبًا ولكن الحمد له نجحت فيه، وهو مسلسل ليه شعبية قوية في مصر والدول العربيه.



حدثنا عن رأي عمرو رمزي في الدراما الهندية؟

الدرامه الهنديه مختلفه عن الدرامه المصريه ، بدأت تقريبا ً مع الدراما المصريه ولكنها سبقتها بخطواط واضحه ليس في التكنيك ولكن حققو السبق في القدره علي الإنتشار بحجم الإنتاج لديهم ، ينتجون ألف فيلم في السنه أو يزيد والعديد من لمسلسلات الضخمه والدرامه الهنديه تحتوي علي مواضيع مبالغ فيها ولكنها مقبوله عند الشعوب العربيه.



هل تطمح في التمثيل خارج مصر والوصول للعالمية؟

أكيد أتمني ذلك ولكن أتمني إذا قمت بأعمال خارج مصر أن أظل أعبر عن القضايا العربية حيث أن القضايا العربية مجهولة، بالنسبه لناس كتير فالخارج فأتمنى عرض هذه القضايا علي المستوي العالمي.



كيف تعمل في ظل أزمة "كورونا".. وما هي خطتك بعد انتهاء الفيروس؟

مستمر في تصوير مشاهدي في "ولاد إمبابة" ولكن بأخذ كل الإجراءات الوقائيه وتحاول تجاوز هذه الأزمة.



حدثنا عن سر في حياة عمرو رمزي لم يتم الإفصاح عنة من قبل؟ "السؤال دا ممكن تعديه لو مش حابب تجاوب"

حياتي الشخصية كلها سر واحب أن أحتفظ بالخصوصية والسرية الخاصة بي ولا أحب عرض حياتي الشخصية علي السوشيال ميديا.



ماهو انبطاع عمرو رمزي عن الفنانة فريدة سيف النصر الذي يشاركها العمل في "ولاد إمبابة"

فريده سيف النصر فنانة كبيرة ولديها خبره كبيره جداً خارج التصوير وداخل التصوير وتنقل لنا نصائح هامه من خبرتها الطويله والقديمه، وهي سعيده بهذه التجربه حيث أنه عمل كوميدي ومختلف بالنسبه لها والجميع ينتظر ردرود الأفعال عقب عرض كل حلقه.



ماهي علاقتك بالصحافة والإعلام ؟

بتعامل مع الصحفيين كأصدقاء وأبحث عن ما يفيد الطرفين ونقوم بعمله.



ماذا كان طموحك قبل أن تكون ممثلًا ؟

طموحي منذ الصغر أن أكون ممثلًا لم أطمح في أن أكون مهندس أو دكتور ولكن طموحي هو أن أصبح ممثل فقط.



كيف تم ترشيحك لمسلسل ولاد إمبابة؟

تم ترشيحي لمسلسل "ولاد إمبابة" عن طريق صديق من شركة الإنتاج، هو المخرج حاتم صلاح الدين وهو من رشحني للعمل وإندمجت في العمل مع المؤلف ومع المخرج ممدوح ذكي وهو مخرج شاطر وواعد لديه اللمسه الكوميدية وهذا قليل جداً وعنده التكنيك السريع لإنجاز عدد كبير من المشاهد في اليوم الواحد ويستطيع تعديل المشاهد علي الهواء



كيف كنت تقضي رمضان قبل "كورونا"، وكيف تغير الوضع معك في رمضان الحالي؟

كنت اقضي رمضان مع اهلي واتحرمت من هذا في 2020 بسبب "كورونا" وبسبب التصوير، حيث أننا لم ننتهي بعد من تصوير مسلسل"ولاد إمبابة".





عمرو أحمد رمزي فنان مصري متعدد المواهب فهو ممثل ومخرج ومقدم برامج تليفزيونيه شهير، ولد في 17/6/1981 بمدينة المنصورة، وكان عمرو رمزي موهوبًا منذ صغره عاشقا للتليفزيون والمسرح والسينما، وعرفه أصدقائه منذ الصغر بخفة الظل والقبول العام.