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خلاف جديد بين سيتين وإدارة برشلونة حول راكيتيتش

الجمعة 08/مايو/2020 - 12:31 ص
إيفان راكيتيتش
إيفان راكيتيتش
علي خلاف
تجدد الخلاف بين إدارة نادي برشلونة الإسبانية ومدرب الفريق كيكي ستيين حول بقاء لاعب الوسط الكرواتي إيفان راكيتيتش في الموسم الجديد. رحيل إيفان راكيتيتش وذكرت صحيفة "ستاديو ديبورتيفو" الإسبانية أن المدير الفني للبرسا كيكي سيتين لديه أفكار مختلفة عن الإدارة بشأن إيفان راكيتيتش، الذي رغم تراجع مستواه، كان مهماً لدى سيتين منذ وصوله. وأوضحت الصحيفة أن سيتين يريد مواصلة الاعتماد على راكيتيتش، رغم أن كل الحديث في الآونة الأخيرة، عن رحيل شبه مؤكد للاعب في الصيف. إيفان راكيتيتش هو الأكثر مشاركة مع الفريق منذ وصول المدرب كيكي سيتين، حيث شارك في المباريات الـ 12 التي قاد فيها المدرب الفريق، منذ مجيئه، قبل أن تتوقف كرة القدم، بسبب جائحة كورونا. ويحظى النجم الكرواتي باهتمام من ناديه السابق إشبيلية وأتليتكو مدريد، بالاضافة ليوفنتوس وباريس سان جيرمان لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

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