بعد قتله على يد حلا شيحة.. خالد أنور مطلوب على تويتر







وشهدت أحداث الحلقة الرابعة عشر من مسلسل "خيانة عهد" قتل خالد أنور علي يد حلا شيحة وجومانا مراد، وذالك بعد اكتشاف "هشام" العلاقة بينهم وهدد حلا شيحة بأن يفضحها ولكن بعد مشادات باليد وقع خالد انور على الأرض وأصيب بـ جرح في الرأس وأكملت عليه حلا شيحه بإعطائه كمية كبيرة من مخدر الكوكايين حتى وافته المنية.



مسلسل "خيانة عهد" يعرض علي قناة الحياة في السادسة والنصف وهو من بطولة يسرا، حلا شيحة، جومانا مراد، عبير صبري، هنادى مهنى وخالد أنور، من إخراج سامح عبد ‏العزيز، ومن تأليف أحمد عادل، وأمين جمال‎، المسلسل إنتاج مشترك بين شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وتم تغيير اسم العمل من "دهب عيرة إلى "خيانة عهد" فى اللحظات الأخيرة.











تصدرت شخصية "هشام" من مسلسل "خيانة عهد" تريند موقع تبادل التدوينات القصيرة "توتير" والتي يجسدها الفنان خالد أنور وذالك بعد عرض الحلقة الرابعة عشر من المسلسل.