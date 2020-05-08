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دعاء اليوم الخامس عشر من رمضان 2020 وفضله وثوابه.. دعاء يوم 15 رمضان 1441

الجمعة 08/مايو/2020 - 12:33 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
دعاء اليوم الخامس عشر من رمضان 2020 وفضله وثوابه.. دعاء يوم 15 رمضان 1441

يريد المسلمون في شهر رمضان الكريم، معرفة أدعية رمضان المستجابة ووثوابها وفضلها، ويحل علينا اليوم الخامس عشر من شهر رمضان المبارك 1441 والموافق الجمعة 8 مايو 2020 ، لذلك تقدم بوابة "الفجر" الإلكترونية، دعاء اليوم الخامس عشر من رمضان وثوابه وفضله، والآتي دعاء يوم 15 رمضان 2020.

يحرص المسلمون بكل مكان في العالم على معرفة الادعية المستجابة في شهر رمضان الكريم والتعبد والتقرب إلى الله سبحانه وعتعالى، حيث قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-في حديث شريف : "للصائم دعوة لا ترد"، ويقول الله سبحانه وتعالى {وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ} [سورة غافر - الآية 60]، وفيما يلي دعاء اليوم الخامس عشر من رمضان 1441 هجريًا.

دعاء اليوم الخامس عشر من رمضان 2020

دعاء اليوم الخامس عشر من رمضان، يعد شهر رمضان المبارك، فرصة ثمينة لجني الجسنات بالدعاء والاستغفار، حيث أن سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام يدعو على الدعاء في كل يوم من أيام شهر رمضان لما يحمله من ثواب كبير.

دعاء اليوم الخامس عشر من رمضان 1441

عن ابن عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ عليه أفضل الصلوات والسلام: "اللَّهُمَّ ارْزُقْنِي فِيهِ طَاعَةَ الْعَابِدِينَ، وَ اشْرَحْ فِيهِ صَدْرِي بِإِنَابَةِ الْمُخْبِتِينَ، بِأَمَانِكَ يَا أَمَانَ الْخَائِفِينَ".

ثواب وفضل دعاء اليوم الخامس عشر من رمضان 

وعن ثواب وفضل دعاء اليوم الخامس عشر من رمضان، فكم دعى به قضى الله له ثمانين حاجة من حوائج الدنيا، وعشرين من حوائج الآخرة، ورفع له في جنة الفردوس ألف مدينة في جوار النبيين من نويتلألأ في كل مدينة ألف ألف غرفة، في كل غرفة ألف ألف حجرة، في كل حجرة ما تشتهي الانفس وتلذ الأعين.

أدعية مستجابة في شهر رمضان 1441
 
- اللّهُمَّ افْتَحْ لي فيهِ أبوابَ فَضْلِكَ، وَ أنزِل عَلَيَّ فيهِ بَرَكاتِكَ وَ أسْكِنِّي فيهِ جَنّاتَكَ، يا مَجيبَ دَعوَةِ المُضْطَرِّينَ.

- اللّهُمَّ اغْسِلني فيهِ مِنَ الذُّنُوبِ، وَطَهِّرْني فيهِ مِنَ العُيُوبِ،  يامُقيلَ عَثَراتِ المُذنبين.

- اللّهُمَّ ارْزُقني فيهِ فَضْلَ لَيلَةِ القَدرِ، وَ صَيِّرْ اُمُوري فيهِ مِنَ العُسرِ إلى اليُسرِ يا رَؤوفاً بِعِبادِهِ الصّالحينَ.

- اللّهُمَّ وَفِّرْ حَظِّي فيهِ مِنَ النَّوافِلِ، وَ أكْرِمني فيهِ بِإحضارِ المَسائِلِ، وَ قَرِّبْ فيهِ وَسيلَتي إليكَ مِنْ بَيْنِ الوَسائِلِ.

- اللّهُمَّ اجْعَلْ صِيامي فيهِ بالشُّكرِ وَ القَبولِ عَلى ماتَرضاهُ وَ يَرضاهُ الرَّسولُ مُحكَمَةً فُرُوعُهُ بِالأُصُولِ.

دعاء اليوم الخامس عشر من رمضان 2020 وفضله وثوابه.. دعاء يوم 15 رمضان 1441

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