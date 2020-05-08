Advertisements

أليو ديانج: منظومة الأهلي تعمل على قلب رجل واحد واللعب بجوار السولية "مريح"

الجمعة 08/مايو/2020 - 12:43 ص
أليو ديانج
أليو ديانج
علي نبوي
قال المالي أليو ديانج لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إنه حصل على فرصة المشاركة مع الفريق الاحمر بعدما حصل على النصائح من المدرب السويسري رينيه فايلر.

وأضاف في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية أون تايم سبورت :"أشكر المدرب على ثقته في وساعدني على تثبيت أقدامي في التشكيل الأساسي وقدم لي النصائح وطالبني بالصبر وأبلغني بأنني سأحصل على الفرصة ومن خلاله الحمد لله نجحت في تثبيت أقدامي في التشكيل الأساسي".

وتابع :"فايلر مدرب ممتاز وهو أمر واضح للجميع ولا يمنح الفرصة لأي لاعب بالساهل والأهلي كمظومة الكل يعرف دوره جيدا وإمكانياته وكلنا نعمل كمنظومة واحدة وعلى قلب رجل واحد ".

وزاد :"أتحدث مع بادجي بأنه لا بد عليه أن يركز وأن يفعل ما عليه في التدريبات فأنا في بدايتي كان يتحدث معي جونيور أجاي، فكلنا مصلحة واحدة وبالتأكيد اللاعب القديم لابد أن يحتوي الجديد".

وأشار :"اللعب بجوار عمرو السولية أمر مريح للغاية وأصبح هناك تفاهم والأمور تسير بشكل جيد ونفهم بعضنا البعض بالنظر".

وحول فرصه في المشاركة مع الفريق معو عودة حمدي فتحي وكريم نيدفيدقاغل :" أتمنى لهم الشفاء والعودة سريعا إلى الملاعب وبمستوى مميز لأنهم إضافة للفريق، ولكن لا يمكن أن اتحدث عن وضعي في التشكيل الأساسي لأنه يتوقف على أدائي في التدريبات".

وواصل :"سعيد جدا بأن يكون أليو بادجي زميلي في الفريق فمالي والسنغال أشقاء فالدولتين يتحدثان نفس اللغة ونفس الطباع".

وأشار :"عالم كرة القدم هو أسهل مكان نتحدث فيه ونتحدث لغة واحدة وأليو بادجي اندمج معنا وهو قادر على دخول أي منظومة بشكل سريع".

أخبار تهمك

عاجل.. "التعليم" تعلن رسميا مواعيد تسليم الأبحاث لطلاب النقل

منذ حوالي 6 ساعات

مفاجآت جديدة في قضية تهديد "عمر جابر" بالقتل.. ورسائل تهديد لأسرته

منذ ساعتين و 43 دقيقة

عاجل.. رئيس الوزراء يحسم الجدل بشأن توقيت الحظر حتى نهاية رمضان

منذ حوالي 11 ساعة

تأثير كارثي للسجائر على فيروس كورونا (فيديو)

منذ ساعة و 16 دقيقة

الصحة: تسجيل 393 إصابة جديدة بالكورونا.. و13 حالة وفاة

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. وصول 166 مصريا من العالقين بمسقط إلى مطار مرسى علم (صور)

منذ ساعتين

رئيس الأركان من شمال سيناء: لا تهاون في الحفاظ على الأمن القومي

منذ حوالي 10 ساعة

نداء عاجل من منظمة الصحة العالمية: يجب الاستعداد للوباء القادم

منذ حوالي 23 ساعة

عاجل.. الحكومة تحدد موعد بدء مرحلة "التعايش مع كورونا"

منذ حوالي 3 ساعات

طلبا ١٣ مليونًا.. التفاصيل الكاملة لتهديد "عمر جابر" بالقتل

منذ أقل من ساعة

بشرى سارة لأهالي ضحايا عبارة السلام بشأن "التعويضات"

منذ حوالي 8 ساعات

بسبب زيارة عائلية.. إصابة فنان سعودي وأسرته بفيروس كورونا

منذ حوالي 13 ساعة

مكرم محمد أحمد يفجر مفاجأة بشأن رأي "مبارك" في "الإخوان"

منذ ساعتين و 44 دقيقة

عاجل.. رئيس الوزراء يكشف حقيقة فرض حظر التجوال الكلي

منذ حوالي 11 ساعة

الأهلي يقترب من خطف صفقة قوية

منذ حوالي 4 ساعات

برشلونة يزف بشرى سارة لجماهيره

منذ ساعتين و 49 دقيقة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
10:07 م

عاجل.. الحكومة تحدد موعد بدء مرحلة "التعايش مع كورونا"

عاجل.. وصول 166 مصريا من العالقين بمسقط إلى مطار مرسى علم (صور)

11:33 م

عاجل.. "التعليم" تعلن رسميا مواعيد تسليم الأبحاث لطلاب النقل

07:46 م

عاجل.. رئيس الوزراء يحسم الجدل بشأن توقيت الحظر حتى نهاية رمضان

02:13 م

نداء عاجل من منظمة الصحة العالمية: يجب الاستعداد للوباء القادم

03:01 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الفرصة التاريخية التى أضاعوها.. لماذا رفض الأزهر أن تسجل أم كلثوم القرآن؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وفضائح من داخل دهاليز البنوك.. عودة الصراع الخفي بين الكبار

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب وبايدن.. وجهان لعملة واحدة