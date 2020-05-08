Advertisements

ديانج: هدفنا التتويج بلقب إفريقيا لإسعاد جماهير الأهلي

الجمعة 08/مايو/2020 - 12:48 ص
أليو ديانج
أليو ديانج
علي نبوي
أكد المالي أليو ديانج لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن الفريق الأحمر يسعى للتتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا في النسخة الحالية لإسعاد جماهير النادي الأحمر.

وأضاف في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية أون تايم سبورت :"فرص النادي الأهلي كبيرة في التتويج باللقب، رغم صعوبة المباريات".

وتابع :"قدمنا مسيرة جيدة للغاية في البطولة ونجحنا في التأهل للدور نصف النهائي، والفرق المتواجدة في هذا الدور قوية للغاية".

وزاد :"الوصول للدور نصف النهائي أمر مميز، ولكن هدفنا هو التتويج بلقب البطولة".

وأردف :"نحترم منافسينا بشكل قوي، والحمد على النتائج التي حققناها حتى الآن في البطولة".

أخبار تهمك

عاجل.. الحكومة تحدد موعد بدء مرحلة "التعايش مع كورونا"

منذ حوالي 3 ساعات

مفاجآت جديدة في قضية تهديد "عمر جابر" بالقتل.. ورسائل تهديد لأسرته

منذ ساعتين و 41 دقيقة

بسبب زيارة عائلية.. إصابة فنان سعودي وأسرته بفيروس كورونا

منذ حوالي 13 ساعة

الصحة: تسجيل 393 إصابة جديدة بالكورونا.. و13 حالة وفاة

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. "التعليم" تعلن رسميا مواعيد تسليم الأبحاث لطلاب النقل

منذ حوالي 6 ساعات

طلبا ١٣ مليونًا.. التفاصيل الكاملة لتهديد "عمر جابر" بالقتل

منذ أقل من ساعة

مكرم محمد أحمد يفجر مفاجأة بشأن رأي "مبارك" في "الإخوان"

منذ ساعتين و 43 دقيقة

عاجل.. رئيس الوزراء يحسم الجدل بشأن توقيت الحظر حتى نهاية رمضان

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. وصول 166 مصريا من العالقين بمسقط إلى مطار مرسى علم (صور)

منذ ساعتين

نداء عاجل من منظمة الصحة العالمية: يجب الاستعداد للوباء القادم

منذ حوالي 23 ساعة

بشرى سارة لأهالي ضحايا عبارة السلام بشأن "التعويضات"

منذ حوالي 8 ساعات

برشلونة يزف بشرى سارة لجماهيره

منذ ساعتين و 48 دقيقة

تأثير كارثي للسجائر على فيروس كورونا (فيديو)

منذ ساعة و 14 دقيقة

الأهلي يقترب من خطف صفقة قوية

منذ حوالي 4 ساعات

رئيس الأركان من شمال سيناء: لا تهاون في الحفاظ على الأمن القومي

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. رئيس الوزراء يكشف حقيقة فرض حظر التجوال الكلي

منذ حوالي 11 ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
10:07 م

عاجل.. الحكومة تحدد موعد بدء مرحلة "التعايش مع كورونا"

عاجل.. وصول 166 مصريا من العالقين بمسقط إلى مطار مرسى علم (صور)

11:33 م

عاجل.. "التعليم" تعلن رسميا مواعيد تسليم الأبحاث لطلاب النقل

07:46 م

عاجل.. رئيس الوزراء يحسم الجدل بشأن توقيت الحظر حتى نهاية رمضان

02:13 م

نداء عاجل من منظمة الصحة العالمية: يجب الاستعداد للوباء القادم

03:01 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الفرصة التاريخية التى أضاعوها.. لماذا رفض الأزهر أن تسجل أم كلثوم القرآن؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وفضائح من داخل دهاليز البنوك.. عودة الصراع الخفي بين الكبار

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب وبايدن.. وجهان لعملة واحدة