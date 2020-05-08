تعرف على خطورة ومساوئ الحظر الكلي.. أبرزها تدهور الحالة النفسية

لاتزال جائحة فيروس كورونا، تسبب الذعر والقلق في أنحاء العالم، حيث سجلت أعداد الوفيات به أكثر من ربع مليون حالة، واقترب عدد مصابين إلى أربعة ملايين.





ولجات بعض الدول الأوربية الي إجراءات وقائية مشددة للحد من انتشار فيروس الكورونا، حيث أعلنت فرض حظر التجوال الكلي على البلاد، وتعليق رحلات الطيران وإغلاق المراكز التجارية والمطاعم.





وتستعرض بوابة الفجر في السطور التالية أبرز مساوئ فرض الحظر الكلي:





انكماش الاقتصاد:

أعلنت العديد من الولايات الأمريكية تطبيق حظر التجول الكلي وتعليق رحلات الطيران وإغلاق المدارس والمطاعم والشركات، مثل ولاية نيوجيرسى وولاية فيل مورفى وولاية وواشنطن وولاية ميرلاند، ما تسبب في ركود اقتصادي.





وقال مايكل ماير، خبير الاقتصادي في البنوك الأمريكية، إن الولايات المتحدة سقطت في انكماش اقتصادي بسبب الآثار السلبية لفيروس كورونا، والإجراءات المشددة التي فرضتها البلاد.





وتراجعت أسعار النفط الأمريكي لأول مره في التاريخ، لتسجل أقل من الصفر، حيث قل معدل الشراء والطلب على النفط ومشتقاته خلال الأشهر الماضية بسبب توقف العمل في العديد من المصانع.

ارتفاع في سعر السلع الغذائية: أصدرت بريطانيا قرارا بفرض حظر التجوال، مما تسبب في حالة من الذعر وتهاتف الشعب على المتاجر، لشراء المنتجات الغذائية، وخلت الأرفف من بعض الأغذية القابلة للتخزين، مثل الأرز والمعكرونة وزيت الطبخ والطحين، والبسكويت، وحليب الأطفال الرضع، والحليب طويل الأمد، والشاي.