مستشار رئيس الجمهورية: لقاح كورونا لن يظهر قبل سبتمبر المقبل

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، إن التعايش مع فيروس الكورونا لا يعني أن نقلل من إجراءات الوقاية من الفيروس، وأن الحياة ستعود لطبيعتها، بل يجب أن نعود لحياتنا مع تطبيق التباعد وإتخاذ كافة الإجراءات الوقائية.





وأشار "تاج الدين"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي شريف عامر ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الخميس، إلى أن ارتداء الكمامة الطبية عند الخروج ضروريا، منوها بأن الحكومة تتابع الوضع لإتخاذ اللازم، فنحن في مرحلة انتقالية.





وأوضح مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، أن زيادة حالات الإصابة أمر متوقع، وعدم زيادتها بشكل حاد أمر جيد، معقبا: "تضاعف عدد الإصابات هو ما يقلقنا".



