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ديانج يعلق على رحيل ثلاثي الأهلي نهاية الموسم
الجمعة 08/مايو/2020 - 12:51 ص
علي نبوي
علي المالي أليو ديانج لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على رحيل الثلاثي شريف إكرامي وأحمد فتحي وحسام عاشور عن النادي نهاية الموسم,
ديانج قال في تصريحات تلفزيونية :"أي فريق يمر عليه أكثر من لاعب، واتمنى التوفيق للجميع".
وأضاف :" لاعب صاحب خبرات واتخذ قراره وسنبذل كل الجهد حتى لا يتأثر الفريق برحيل أي لاعب".
وتابع :"ستتضافر الجهود حتى لا يشعر أحد بأي فراغ في الفريق".
ديانج قال في تصريحات تلفزيونية :"أي فريق يمر عليه أكثر من لاعب، واتمنى التوفيق للجميع".
وأضاف :" لاعب صاحب خبرات واتخذ قراره وسنبذل كل الجهد حتى لا يتأثر الفريق برحيل أي لاعب".
وتابع :"ستتضافر الجهود حتى لا يشعر أحد بأي فراغ في الفريق".