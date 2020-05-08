ديانج يعلق على رحيل ثلاثي الأهلي نهاية الموسم

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علي المالي أليو ديانج لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على رحيل الثلاثي شريف إكرامي وأحمد فتحي وحسام عاشور عن النادي نهاية الموسم,



ديانج قال في تصريحات تلفزيونية :"أي فريق يمر عليه أكثر من لاعب، واتمنى التوفيق للجميع".



وأضاف :" لاعب صاحب خبرات واتخذ قراره وسنبذل كل الجهد حتى لا يتأثر الفريق برحيل أي لاعب".



وتابع :"ستتضافر الجهود حتى لا يشعر أحد بأي فراغ في الفريق".

