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سفرة اليوم الـ15 من رمضان.. بط بالبرتقال ورقاق باللحمة وسلطة زبادي بالخيار

الجمعة 08/مايو/2020 - 10:01 ص
بط
بط
مارينا بشارة
تستعرض "الفجر"، يوميًا في رمضان، طريقة عمل أكلات صحية وشهية، مُختارة بعناية لقرائنا الأعزاء، متمنين لهم صومًا مقبولًا وإفطارًا شهيًا.

في سفرة اليوم الخامس عشر من رمضان، نقدم لكم، طريقة البط بالبرتقال مع رقاق باللحمة وسلطة زبادي بالخيار وعصير البرتقال

تحضير البط بالبرتقال:

بطة كاملة.
بصلة كبيرة مقطعة أربع قطع.
3 ثمرة جزر مقطعة شرائح
فصوص ثوم سليمة.
ثمرة برتقال مقشرة ومقطعة إلى فصوص.
2 بصلة كبيرة مفرومة.
2 فص ثوم مقطع شرائح.
¾ 1 كوب عصير برتقال.
¾ كوب مرق بط.
2 ملعقة كبيرة بشر برتقال.
2 ملعقة كبيرة كرفس طازج مفروم.
2 ملعقة كبيرة صلصة طماطم.
2 ملعقة كبيرة عسل أبيض.
2 ملعقة كبيرة زيت.
2 ملعقة كبيرة مربى البرتقال.
ملعقة كبيرة نشا.
ملعقة صغيرة روزماري طازج مفروم.
½ ملعقة صغيرة زنجبيل مطحون.
¼ ملعقة صغيرة حبهان محون.
2 ورقة غار
ملح وفلفل أسود

تحضير البط بالبرتقال:

ذوبي النشا في كوب من عصير البرتقال على نار متوسطة، ثم ضعي الخليط مع مرق البط والمربى، وقلبي ثم ارفعيه من على النار، أضيفي فصوص البرتقال، واتركي الصوص جانبًا لحين تجهيز البط.
سخني الفرن علي درجة عالية وضعي البصل المفروم والثوم و½ كوب من عصير البرتقال وبشر البرتقال والكرفس والروزماري والزنجبيل والحبهان والملح والفلفل الأسود في وعاء، وقلبي جيدًا، ثم احشي البط بهذا الخليط.

على نار متوسطة، ضعي كمية كبيرة من الماء، واتركيه حتى يغلي، وأضيفي الملح والفلفل الأسود والبصلة المقطعة إلى أربع، والثوم السليم وورق الغار والجزر وشرائح البرتقال و½ كوب من العصير، وقلبي جيدًا.
وأضيفي البطة إلى الماء وخليط الخضار، واتركيها على نار هادئة حتى تستوي، في صينية فرن وزعي حزمة الكرفس في القاع، ثم ضعي البطة فوقها، وادهني الوجه بالزيت ثم الصلصة ثم العسل، ثم صبي مغرفة من مرق البط في قاع الصينية، وضعيها في الفرن لمدة 45 دقيقة، حتى يحمر الوجه، وضعي البط في طبق التقديم.

تحضير رقاق باللحمة:
3 أكواب
مرق دجاج أو بط ساخنة
. ½ كيلو لحم مفروم.
بصلة كبيرة مفرومة فرمًا ناعمًا.
ثمرة فلفل أخضر مفرومة فرمًا ناعمًا.
12 ورقة رقاق جاف.
¼ كوب زبد مُذاب.
2 ملعقة كبيرة زيت.
½ ملعقة صغيرة بهارات مشكلة.
¼ ملعقة صغيرة جوزة الطيب.
ملح وفلفل أسود.

تحضير رقاق اللحمة:
سخني الزيت على درجة حرارة متوسطة، ثم أضيفي البصل وقلبيه حتى يذبل، وأضيفي الفلفل الأخضر وقلبي لمدة دقيقتين، ثم أضيفي اللحم وقلبي حتى يتغير لونه، وأضيفي الملح والفلفل الأسود والبهارات وجوزة الطيب وقلبي لمدة دقيقتين.
غطي الوعاء واتركي اللحم على نار هادئة، حتى يستوي اللحم وتجف السوائل، مع التقليب من فترة لأخرى، ثم سخني الفرن عند درجة حرارة 180.
وادهني صينية فرن بالزبد المذاب، ثم اغمسي ورقة الرقاق في المرق لمدة ثانية واحدة، ثم ضعيها في الصينية، وادهني الورقة من الأعلى بالزبد، واغمسي الورقة الثانية، ثم ضعيها في الصينية، ثم ادهنيها بالزبد.
كرري هذه الخطوات مع الثلاث ورقات الأخرى، ثم وزعي اللحم فوق الورقة الخامسة، واغمسي الورقة السادسة، ثم ضعيها في الصينية فوق اللحم، ثم ادهنيها بالزبد، وكرري هذه الخطوات مع باقي الرقاق، ثم ادهني الوجه بالزبد، وضعي الصينية في الفرن لمدة 30 دقيقة، حتى يصبح لونها ذهبي.

تحضير سلطة الزبادي بالخيار:
2 علبة زبادي كبيرة
ملعقة كبيرة مايونيز
ملعقة كبيرة طحينة
2 فص ثوم صغير
مهروس عصير ليمونة
4 أعواد نعناع أخضر مفروم أو جاف مطحون
ملح وفلفل أسود حسب الرغبة

تحضير زبادي بالخيار:
أخلطي جميع المكونات بشكل تدرجي، وقدميها باردة

عصير البرتقال:
ضعي حبات البرتقال مع 2 كوب من الماء ومقدار من السكر حسب ما ترغبين في العصارة الكهربائية، وعند التقديم نضع فيه قطع الثلج.

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