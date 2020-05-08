أليو ديانج يكشف حقيقة العروض الخارجية للرحيل عن الأهلي

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كشف المالي أليو ديانج لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، حقيقة تلقيه أي عروض احتراف خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.



وقال ديانج في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية أون تايم سبورت"أنا أركز فقط مع النادي الأهلي، وأي كلام أخر لا مجاله الآن".



وتابع ::" أي كلام أخر يكون مع إدارة النادي، أما أنا شخصيا لم أتلقى أي شيء".



أنتظر اللحظة التي نعود فيها إلى الملاعب مرة أخرى وتعود كرة القدم".

