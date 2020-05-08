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الأهلي في منافسة قوية مع بطلي الجزائر وتونس على ضم «الطاهر»

الجمعة 08/مايو/2020 - 12:47 ص
أطهر الطاهر
أطهر الطاهر
علي خلاف
يبحث مسئولوا النادي الأهلي، تدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة مطلع الموسم الجديد، ولاسيما بعد توقف الدوريات بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

تعاقد الأهلي مع لاعب الهلال السوداني 

وتحدثت تقارير صحفية سودانية عن سعي مسئولي النادي الأهلي لتعويض رحيل أحمد فتحي، ظهير أيمن الفريق، والذي أعلن رحيله لنادي بيراميدز، عقب انتهاء الموسم الجاري.

وذكر تقرير صحفي سوداني، عن تلقي أطهر الطاهر، لاعب الهلال، العديد من العروض لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وعلى رأس هذه العروض النادي الأهلي.

وتحدث موقع "السودان اليوم"، أن نادي مولودية الجزائر، دخل طرفًا قويًا للحصول على توقيع لاعب الهلال أطهر الطاهر، لكي يصبح منافسًا للأهلي والنجم الساحلي على ضمه في الموسم الجديد.

وأضاف الموقع السوداني، أن نادي المولودية راقب اللاعب خلال مشاركاته مع الهلال السوداني في بطولة دوري أبطال إفريقيا، حيث يتوقع أن يتم حسم الأمر بين الطرفين خلال الأيام المقبلة، وذلك من أجل تسويق اللاعب في أوروبا.

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