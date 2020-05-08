أليو ديانج: لا يوجد ناد في إفريقيا مثل الأهلي فهو موجود بالقمة

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قال المالي أليو ديانج لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن النادي الأحمر، يعد الأول في إفريقيا.



وأضاف في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية أون تايم سبورت :"الأهلي هو قمة الأندية في إفريقيا ولا يوجد ناد أخر أكبر منه فالبنية الخاصة في نادي مثل أوروبا، ولا يوجد نادي في إفريقيا مثل الأهلي".



وأشار :"فرص الأهلي في التتويج بلقب الدوري كبيرة، ونحن مستعدون للعودة في أي لحظة واتمنى مع عودة النشاط ان نستمر في نفس المستوى الذي قدمناه قبل التوقف".