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"سكر زيادة" الحلقة 14.. ماما فوزية تتشاجر مع عصمت وتترك الفيلا

الجمعة 08/مايو/2020 - 01:14 ص
بوابة الفجر
لمياء علي
انطلقت منذ قليل الحلقة الرابعة عشر من المسلسل الكوميدي "سكر زيادة" للنجمة نادية الجندي، والنجمة نبيلة عبيد وذلك عبر فضائية Mbc مصر.

وخلال الحلقة حدث شجار كبير بين عصمت ووالدتها فوزية بسبب تحكمها الزائد في تصرفاتها وبعدها قررت فوزية أن تبعد عنها وتترك الفيلا.

وتشعر عصمت بحزن شديد لابتعاد فوزية عنها وتجلس في غرفتها تبكي وتسترجع ذكرياتها معها ويتملكها الشعور بالذنب.

تذهب عصمت لفوزية وتحاول أن تقنعها بالعودة وتوافق بشرط أن تشتري لها الآيس كريم.

يذكر أن مسلسل "سكر زيادة" بطولة نادية الجندي، نبيلة عبيد، سميحة أيوب، هالة فاخر، حسني شتا، هنادي مهنا، ميدو عادل، مي الغيطي، وعدد من ضيوف الشرف، ومن إخراج وائل إحسان.

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